E' morto Mario Isoardi, amato docente di educazione fisica di tante generazioni di saluzzesi

È mancato dopo una lunga malattia, a 85 anni, il prof. Mario Isoardi. Ne danno il triste annuncio la moglie Pia e i figli Paola, Anna e Michele (presidente della Croce Verde di Saluzzo) con le rispettive famiglie.

Isoardi è stato una figura di spicco dello sport scolastico cuneese. È stato docente di educazione fisica di tante generazioni di saluzzesi. Impegnato nel sociale con il Centro Studi Don Soleri e nella politica, è stato consigliere provinciale dal 1985 al 1990. La famiglia tiene a ringraziare sentitamente il personale della Residenza Tapparelli per l'affettuosa e professionale assistenza, oltre alla dottoressa Elena Barra e alla dottoressa Laura Fissore.

Negli ultimi anni, prima della malattia, aveva gestito una piccola palestra a Verzuolo dedicata in particolare alla ginnastica riabilitativa.



Il funerale sarà celebrato domani 9 marzo alle 14.30 a Falicetto di Verzuolo, con camera ardente presso la casa funeraria Calosso e Demaria in via di San Nicola, 23 a Saluzzo.