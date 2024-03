SMOG cresce del 360% e raggiunge una capitalizzazione di mercato di 200 milioni di dollari: gli esperti prevedono la quotazione su Binance

La meme coin Smog Token ($SMOG) ha superato il notevole traguardo della capitalizzazione di mercato di 200 milioni di dollari, dopo essere aumentata del 360% questa settimana.

La moneta multi-chain incentrata sugli airdrop sta facendo parlare di sé con statistiche di crescita impressionanti, con molti esperti che suggeriscono che sarà la prossima ad essere aggiunta a Binance dopo le quotazioni di $MYRO e $WIF all'inizio.

Con uno storico airdrop in arrivo, importanti ricompense di staking, un potenziale meccanismo di staking e un piano di marketing sapientemente realizzato, Smog Token si preannuncia come la meme coin da seguire questo mese com’è stato per $BONK nelle ultime settimane.

$SMOG, con una capitalizzazione di mercato di $200 milioni, è tra le meme coin più di tendenza oggi

Smog Token continua a diventare una delle monete meme di maggiore tendenza nel settore, dopo aver raggiunto una sorprendente capitalizzazione di mercato di 200 milioni di dollari.

La meme coin basata su Solana ha registrato un forte rialzo questa settimana, con un'impennata straordinaria del 360% per stabilire un nuovo prezzo massimo storico di $ 0,314. L'impennata dei prezzi di questa settimana pone $SMOG davanti ai leader di mercato come $DOGE, $PEPE, $BONK, $WIF e $MYRO per quanto riguarda i guadagni settimanali.

$SMOG è stato proposto con un fair launch su Jupiter DEX sulla blockchain di Solana il 7 febbraio. Da allora è passato a più chain attraverso Wormhole ed è disponibile su Ethereum.

Uno storico airdrop incoraggia i possessori del token

Smog Token ($SMOG) sta facendo parlare di sé anche grazie all’imminente, notevole airdrop.

Il progetto consente ai suoi utenti di acquistare e detenere token $SMOG per accumulare punti airdrop e partecipare a quello che viene descritto come "il più grande airdrop di tutti i tempi".

L'airdrop ha contribuito a creare una community di oltre 17.100 membri su Telegram, creando un'atmosfera di titolari che si rifiutano di vendere il token, contribuendo a stabilire un forte prezzo minimo.

Oltre ad acquistare e detenere $SMOG, gli utenti possono accumulare più punti di lancio partecipando alle missioni delineate nella campagna Zealy di Smog Token. Le missioni coinvolgono gli utenti che completano attività come seguire Smog Token su Twitter e rispondere a quiz per guadagnare punti airdrop per una maggiore distribuzione di $SMOG airdrop.

La campagna Zealy ha registrato un successo sbalorditivo, con il team che ha annunciato di aver completato oltre 1 milione di missioni, dimostrando lo straordinario interesse per questa distribuzione di airdrop in arrivo.

Meme coin multi-chain con allettanti ricompense di staking

Smog Token ha ulteriormente aumentato le ricompense per i possessori a lungo termine attraverso il suo protocollo di staking appena lanciato, che attualmente fornisce ai possessori di $ SMOG un impressionante rendimento APY del 42%.

Il lancio multi-chain del progetto per $SMOG ha permesso di attivare la funzione di staking, consentendo ai detentori di depositare i propri asset per guadagnare più token mentre aspettano l'airdrop.

Inoltre, ci sono indizi da parte del team che potrebbe essere in arrivo un potenziale meccanismo di burning, che trasformerebbe la meme coin in un token deflazionistico, rendendola molto più rara.

Potenziale listing su Binance in arrivo?

Con una spinta così potente, non sorprende che gli esperti suggeriscano che $SMOG sia il candidato più probabile per diventare la prossima meme coin a essere listta su Binance.

Questa settimana l'exchange di criptovalute numero uno ha registrato un'ondata di quotazioni, con un focus specifico sulle meme coin basate su Solana. Ecco perché i trader ora anticipano la quotazione di $SMOG.

Binance, infatti, ha inserito nel suo exchange dogwifhat ($WIF) e Myro ($MYRO), due monete meme basate su Solana che hanno registrato un'enorme popolarità nelle ultime settimane.

Con Smog Token che ora ha raggiunto una capitalizzazione di mercato a nove cifre, i trader stanno speculando sulla quotazione di Binance, soprattutto considerando la volontà dell'exchange di capitalizzare la mania delle monete meme.

Inoltre, importanti influencer stanno iniziando a sostenere $SMOG. Ad esempio, Matthew Perry, con oltre 210.000 follower, ha recentemente parlato del token, e Jacob Bury ritiene che potrebbe crescere di 100 volte rispetto ai prezzi attuali prima dell'airdrop.

Nel complesso, Smog Token ($SMOG) è già in crescita e non mostra segni di rallentamento, ecco perché questa è un'ottima opportunità per aprire una posizione prima che la capitalizzazione di mercato diventi troppo alta.

Il token può essere acquistato sia sulla blockchain di Ethereum che su quella di Solana. Il posto migliore per acquistare il token è attraverso il sito web del progetto, che attualmente offre uno sconto del 10%. Gli utenti possono acquistare il token tramite $USDT, $ETH o una carta di credito/debito.

Compra SMOG sul sito ufficiale