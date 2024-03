Stop Milan e Juve, avanti Atalanta e Bologna: la corsa Champions si fa interessante

Il weekend ha regalato tantissime sorprese, soprattutto se parliamo della zona Champions. Si è infatti ridotta la distanza tra la Juve, il Milan e le altre squadre in corsa per un piazzamento fra i primi 4 posti, ovvero quelli valevoli la partecipazione di diritto alla prossima Champions League. Il Milan ha infatti perso contro il Monza, mentre i bianconeri hanno dovuto accettare il pareggio contro il Verona. Sorridono dunque l'Atalanta e il Bologna che, insieme alla Roma, hanno accumulato dei punti a dir poco preziosi.

Milan e Juventus ferme al palo

Si parte dai rossoneri, ovvero la big che ha registrato il tonfo più clamoroso lo scorso weekend. Da un lato erano dati come assoluti favoriti, ma dall'altro la superiorità del Diavolo è rimasta un semplice impegno disatteso. Il Milan è entrato in campo poco incisivo, scarsamente concentrato e con una serie di seconde linee che hanno deluso le aspettative. Così si spiega l'incredibile vittoria del Monza per 4-2, con l'uomo in più (complice una sciocchezza di Jovic, espulso per una manata a Izzo) e con i due gol decisivi firmati negli ultimi minuti.

Uno stop che fa male, considerando che i rossoneri hanno così fallito il sorpasso alla Juventus, rimasta ferma al palo a causa del 2-2 contro il Verona. A proposito di Juve: si è arrivati dalle ambizioni scudetto alla difesa del secondo posto in un battibaleno, il che ha ovviamente avuto un tornaconto pesante sull'aspetto psicologico del team guidato da Max Allegri. E intanto si è ridotto ulteriormente lo scarto dalla quarta e dalla quinta, che ora distano 9 punti. Una quota non ancora sufficiente per creare ansia, ma che deve accendere più di un campanello d'allarme. Il Milan, invece, ora si trova a +7 dalla quinta.

Atalanta, Bologna e Roma: in 3 per un posto

Juve e Milan, al netto delle rispettive difficoltà, possono comunque contare su una certa solidità in classifica, difficile da scalfire. Ma Atalanta, Bologna e Roma hanno tutte le intenzioni di proseguire il proprio percorso, per aggiudicarsi il quarto e ultimo posto valevole l'accesso in Champions. Poi, se ci sarà l'occasione di approfittare di ulteriori debacle là davanti, lo dirà il tempo. L'Atalanta è la favorita, anche perché deve ancora recuperare un match, ma dovrà farlo contro l'Inter. Con una vittoria, infatti, cementerebbe il quarto posto portandosi a -4 dal Milan secondo e a +3 dal Bologna quinto.