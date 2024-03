Mombasiglio, il consigliere Daniele Cora ufficializza la candidatura a sindaco

Scioglie le riserve e si candida a sindaco di Mombasiglio il consigliere uscente Daniele Cora.

Diplomato geometra, ispettore regionale del corpo AIB Piemonte, 44 anni, Cora ha già maturato in precedenza esperienza amministrativa, prima in qualità di vice sindaco a Prunetto e dal 2019 siede tra i banchi della maggioranza dell'amministrazione del sindaco Aldo Michelotti.

"Sono molto legato a Mombasiglio, paese dove risiedo da anni e che è diventato la mia casa. - spiega Cora - La lista che presenteremo è in continuità con l'attuale maggioranza ed è composta da giovani che hanno voglia di mettersi in gioco per il territorio".

L’impegno di Cora nel sistema del volontariato e in particolare dell'AIB del Piemonte inizia nel 1998. Da allora, sino ad oggi, ha ricoperto tutti gli incarichi previsti dalla scala gerarchica del Corpo: in particolare ha guidato la squadra di Saliceto dal 2001 al 2016, ricoprendo anche la carica di vice ispettore provinciale per il Cuneese dal 2012 al 2016 e ispettore regionale dal 2016 al 2020. Dal 2020 è ispettore generale dell'AIB Piemonte, incarico che concluderà quest'anno.