Il liceo Bodoni di Saluzzo trionfa nelle competizioni scolastiche di calcio a cinque

Venerdì 8 marzo presso i campi Andrea Martino di Saluzzo, si sono svolte le fasi zonali delle competizioni sportive scolastiche di calcio a 5 per le categorie allievi, qualificanti per la successiva fase provinciale e juniores maschili.

Le scuole iscritte per la categoria allievi erano, ovviamente, sono quelle del Saluzzese: Bodoni, Denina, Soleri, Umberto I di Verzuolo e alberghiero di Barge; per la categoria juniores, nella quale non era prevista una fase successiva, il sempre presente Bodoni e il Soleri.

Fin dai primi minuti di gioco, si è notato l’elevato livello del torneo: infatti, tra i giocatori, vi erano dei ragazzi che attualmentegiocano o hanno militato nelle giovanili di Juventus e Torino.

La formula prevedeva un girone all’italiana per gli allievi e una finale secca per gli juniores.

Al termine di una mattinata fredda e nuvolosa, ma scaldata dalla passione dei ragazzi e dei loro insegnanti per questo sport, a trionfare nella categoria allievi è stato il liceo Bodoni con 4 vittorie nette su 4 partite che, così, si è qualificato per la successiva fase provinciale.

Al secondo posto, a sorpresa, si è classificato l'alberghiero di Barge, davanti al Denina di Saluzzo. Per quel che riguarda gli juniores, a portarsi a casa la coppa è stato ancora il Bodoni che, dopo una prima frazione abbastanza equilibrata, ha prevalso sul Soleri, scuola che vanta un numero di iscritti al maschile abbastanza limitato.

Il torneo è stato possibile grazie all'amministrazione comunale, che ha messo adisposizione i campi ed è intervenuta alla premiazione con il vice sindaco Franco Demaria.

Per quel cheriguarda l’ottima organizzazione, si ringrazia il professor Davide Cravero del liceo Bodoni, coadiuvato nell’impresa dal collega Renato Sabena.

Inoltre, è da segnalare la preziosa collaborazione dei colleghi ditutte le scuole che si sono impegnati nella fase di reclutamento, selezione ed accompagnamento dei loro ragazzi.