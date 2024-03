All'Antico Palazzo di Città di Mondovì la mostra "Dalle vette al tremolar della marina"

Quest’anno il tema della mostra antologica all’Antico Palazzo di Città è una immersione nella bellezza variegata della montagna e nel palpitare delle azzurre distese delle acque marine.

Il titolo con una splendida citazione dantesca, dal primo Canto del Purgatorio, suggerisce la diversa bellezza dei due ambienti, il contrasto tra il bianco immacolato delle vette e il variegato eterno moto delle onde nei loro preziosi colori che vanno dal turchese al glauco, allo zaffiro… Si propone un’antologica di artisti che hanno operato su tutt’e due gli ambienti, che hanno saputo fissare nelle loro tele qualche istante di grazia, di luce, di sublime. I pittori della nostra Provincia sono da sempre legati al fascino della montagna e a quello del mare.

Le nostre Alpi chiudono la loro azzurra cerchia negli specchi scintillanti del mar Ligure. Nelle valli, il profumo del mare arriva con il vento tiepido (ël marin) di primavera a risvegliare la terra assediata dall’inverno. Ed il mare è stato anche il sogno di noi bambini come lo descrive Cesare Pavese nel magico racconto omonimo: “la prospettiva incantata di un ragazzo che parte alla ricerca dell’infinito”. Pittore esemplare a questo proposito è Giuseppe Sacheri (Genova 1863-Pianfei 1950), famoso per splendide marine, spesso all’insegna di un simbolismo intimo e raffinato. Poi, negli anni del trasferimento a Pianfei, si dedicò al paesaggio collinare e montano che ruota intorno alla Bisalta con quel senso del colore teso ad un vertice di suprema grazia luministica. Certi alberi autunnali ­– gli amati pioppi – sono pura vibrazione cromatica. Un artista dalla vulcanica sperimentazione, che ha segnato profondamente l’arte della nostra Provincia, nella seconda metà del Novecento, è Giovanni Gagino (Fossano 1924-Cuneo 2014). Con il gruppo dei «Frères d’Art», fondato a Nizza nel 1952 da Roberto Luciano (Cuneo 1906-2001), dipinse a più riprese le nostre vallate e le montagne della Valle d’Aosta, (esemplari gli “Orridi” per la maestosità della natura connotata da un profondo sentimento del sublime). Le marine di Gagino sono quanto mai lontane da ogni idea di resa realistica, di armonia o di bellezza. Negli anni in cui visse a Livorno dipinse con una rara intensità espressionista e una visionarietà apocalittica, scorci di porto, cantieri dove navi in demolizione diventano pretesto per un poema che canta il disfacimento e la corrosione della materia. La mostra è una antologica di pittori del passato e del presente che ci immergono nella affascinante tematica dei due elementi primordiali, terra-acqua.

Giuseppe Sacheri (Genova 1863-Pianfei 1950) artista per certi versi legato alla pittura di Fontanesi e Delleani nel solco del romanticismo ottocentesco, a mano a mano imprime una svolta nuova nello stile pittorico, soprattutto quando si trasferisce a Pianfei. Il paesaggio della nostra provincia, il mondo bucolico e agreste, è raffigurato in una innovativa lirica vibrazione luministica.

Guido Cordero di Montezemolo (Mondovi 1878- Torino 1941) è un pittore moderno: abbandonò la vecchia pittura ottocentesca fondendo impressionismo e divisionismo. I suoi paesaggi sono intrisi di luce, di palpitazioni cromatiche rese da chiazze e tocchi di colore di intima liricità. Ha cantato il mondo contadino, la magie delle stalle, i lavori agresti in un’aura di francescana semplicità.

Nino Fracchia (Moline di Vicoforte 1888-Mondovì 1950), fu un artista multiforme: pittore, decoratore, ceramista, scultore. Influenzato dal Liberty, negli ultimi anni la sua pittura si fece cupa e drammatica, all’insegna di una intensa introspezione.

Antonio Cangioli (Mondovì 1893-1952) prediligeva la pittura “en plein air” come gli impressionisti cogliendo nel paesaggio essenza di forme, di volumi e la vibrazione sottile del colore.

Pippo Vacchetti (Carrù 1873-1945), pittore nel solco della tradizione piemontese, dipinse nature morte e paesaggi di Langa, soprattutto, dove il colore assume un forte connotazione lirica.

Lina Garitta (Torino 1896-Mondovì 1980) divise la sua vita tra l’insegnamento e l’arte.

La sua è una pittura all’insegna della tradizione e della grande perfezione formale e tecnica. Nelle chine tocca il vertice di un’arte essenziale, vera, palpitante di suggestioni liriche.

Roberto Luciano (Cuneo 1906-2001) sapeva cogliere l’essenza di un paesaggio, di una natura morta. Legato al divisionismo, con la sua tecnica pittorica toccava vertici di assoluto virtuosismo, scomponeva il soggetto in un caleidoscopio di cromie fulgenti, di luci magiche e sospese seguendo i dettami del divisionismo.

Oreste Tarditi (Novello 1908- 1991) acquarellista di Langhe e di montagna. La sue inconfondibili immagini, perse in luci struggenti, in soffuse chiarità, erano basate su un solido impianto strutturale. Il suo segno era rapido e folgorante, acquisito con il costante, quotidiano esercizio del disegno.

Giovanni Somà (Villanova 1914-2013), fu pittore, ceramista e frescante. Nei suoi paesaggi non vi è mai banalizzazione naturalistica, l’oggetto viene sublimato in evento di luce e colore, in lunghe spazialità dove lo spirito sembra perdersi per ritrovare un romantico sentimento del sublime.

Marco Lattes (Cuneo 1914-Mondovì 1999) fu soprattutto raffinato acquarellista. Amava dipingere completamente immerso nel paesaggio. Scorci di Mondovì, delle nostre vallate esaltano nelle trasparenze dei colori ad acqua cogliendo il senso dell’istante, della magia di un attimo fissato per sempre.

Arnaldo Colombatto (Paesana 1920-Mondovì 1998) pittore e ceramista, eccelse nella tecnica dell’acquarello. La montagna era il suo tema prediletto. C’è nelle sue immagini la tensione metafisica verso l’alto, la vetta che irraggia un senso di ideale bellezza, di ascesi spirituale.

Giovanni Gagino (Fossano 1924-Cuneo 2014), pittore e scultore, ha dato un’impronta originale all’arte della seconda metà del Novecento in provincia. La sua opera pittorica è una grande fiumana di dirompente energia creativa che si dirama in vari meandri tematici: Officine e Acciaierie, paesaggio, nature morte, figure spesso ambientate.

Andrea Contri (Imperia 1925-Mondovì 2011), pittore, ceramista, scultore. Tutta la sua opera è legata ad un accorato senso dell’umanità, della sofferenza, della fratellanza. Non ha mai tradito il figurativo, la visione del reale secondo una modalità umana e sociale per astratte formule d’un’arte lontana dai sentimenti e dalla natura.

Ezio Briatore, pittore, incisore, poeta e scrittore. L’artista raggiunge nella xilografia la fama a livello nazionale. Le incisioni di Briatore colgono microcosmi di bellezza, incanti quotidiani, realtà minime che assurgono a dimensione poetica. Nella rappresentazione del paesaggio opera sintesi di rara perfezione formale e di folgorante poesia.

Paola Meineri Gazzola ama le delicate tinte dei pastelli che sfuma in luci danzanti, in vaporosi scintillii cromatici. Una lunga appassionata ricerca artistica all’insegna di un colore lirico, specchio dei moti dell’anima, contraddistingue l’opera dell’artista cuneese. La sua ricerca si sviluppa su due fronti contrapposti: figurazione ed astrazione.

Gemma Asteggiano si immerge nell’anima del paesaggio per coglierne la sostanza impalpabile, la luce più segreta. La sua è una continua ricerca, un cantiere di fervori creativi, una scalata a vette di sublime e di indicibile. Non per nulla l’artista ama la montagna nella ricerca assidua di immagini da fissare nei delicati colori ad acqua.

INFO E ORARI

La mostra organizzata dalla onlus "col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo", propone una collettiva di pittura a tema "Dalle vette al tremolar de la marina".

Si svolgerà dal 23 marzo 7 aprile. Visite venerdì, sabato, domenica dalle ore 16 alle ore 19 nelle sale dell'Antico Palazzo di Città a Mondovì Piazza.