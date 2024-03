Argentera: permane la situazione critica per il pericolo valanghe

L'abbondante nevicata in Valle Stura vista dall'elicottero

Dopo una attenta analisi della situazione attuale, la Commissione locale valanghe della Valle Stura - riunitasi dopo le operazioni di distaccamento artificiale delle valanghe, che si sono svolte ieri mattina, lunedì 11 marzo - ha deliberato che, alla luce dei dati raccolti e delle risultanze dell’intervento di distacco artificiale, allo stato attuale le condizioni fino a località Ginepro possono considerarsi compatibili con le operazioni di sgombero neve.

Diversa la situazione nel tratto a monte: dato il residuale rischio valanghe - soprattutto nelle ore di maggior irraggiamento - dovrà essere effettuato - almeno dopo sei ore dalla fine dell’operatore del piano di distaccamento artificiale - nelle ore di prima mattinata o tardo pomeriggio-sera

Infatti a seguito della bonifica si sono verificati lieve fratture e distacchi superficiali di scarsa entità o colate di piccole dimensioni, le cui valanghe hanno interessato la sede stradale con evidenti accumuli.

“Per questo - spiega il sindaco di Argentera Monica Ciaburro - risulta permanere una situazione di criticità nonostante l’intervento di bonifica. In alcune zone la presenza di un cospicuo quantitativo di neve potrebbe dare origine ad importanti fenomeni valanghivi a causa del rialzo termico. Ora, in sicurezza, si procederà allo sgombero e poi, sempre valutandone la sicurezza, si procederà ad una riapertura della strada ma non nelle ore più calde”.

Naturalmente la situazione andrà rivalutata in caso di eventi meteorologici significativi.