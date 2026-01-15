Lotteria CamMinaevinci, boom di iscrizioni: la fortuna premia i camminatori della Stracôni

Si è conclusa il 12 gennaio, l’estrazione dei premi della lotteria CamMinaevinci, l’iniziativa che dal secondo anno accompagna la Stracôni e offre ai partecipanti l’opportunità di vincere premi davvero speciali.

Anche quest’anno la partecipazione è stata straordinaria: tantissimi appassionati della Stracôni hanno colto l’occasione di iscriversi e tentare la fortuna, confermando quanto questa iniziativa sia amata e apprezzata. La grande adesione dimostra che CamMinaevinci è ormai un appuntamento atteso da chi partecipa alla Stracôni e non vuole lasciarsi sfuggire l’opportunità di aggiudicarsi premi incredibili, senza alcun costo di partecipazione.

La premiazione è fissata per venerdì 30 gennaio presso il Baladin di Cuneo. Sarà un evento speciale, un momento di festa e di condivisione che celebrerà non solo la fortuna dei vincitori, ma anche lo spirito di comunità che caratterizza la Stracôni. Saranno presenti i partecipanti, i volontari, il comitato organizzatore e i partner commerciali che da sempre sostengono la manifestazione, contribuendo a renderla un evento unico nel suo genere. I premi messi in palio anche quest’anno sono davvero straordinari.

Grazie alla generosità degli sponsor, i vincitori potranno ricevere mini crociere nel Mediterraneo per due persone, buoni viaggio, biglietti aerei per destinazioni selezionate, voucher per visite specialistiche e buoni spesa.

Un ringraziamento speciale va a Robe di Viaggio, Lilium Spazio Medico, Il Podio Sport e Cuneo Airport, che hanno reso possibile questa straordinaria selezione di premi, dimostrando grande vicinanza e supporto alla Stracôni. Alcuni di loro saranno presenti durante la premiazione per consegnare personalmente i premi, rendendo la serata ancora più emozionante per i vincitori.

Il presidente, Fabrizio Giai, ha commentato: “La partecipazione e l’entusiasmo dimostrati dai camminatori hanno reso CamMinaevinci 2025 un’edizione davvero speciale. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere viva questa iniziativa: senza di voi la lotteria non sarebbe stata così emozionante e divertente.”

L’evento ha così confermato la sua capacità di unire sport, divertimento e comunità in un’atmosfera coinvolgente.

Non perdere l’occasione di scoprire se la fortuna ha bussato anche alla tua porta: consulta la lista dei vincitori e scopri se hai vinto sul sito al seguente link: https://www.straconi.it/camminaevinci

La Stracôni e CamMinaevinci vi invitano tutti a partecipare alla premiazione: una serata all’insegna del divertimento, della gioia e della condivisione, per celebrare insieme una manifestazione che da anni unisce sport, solidarietà e fortuna.