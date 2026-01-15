Delitto Nada Cella, verdetto atteso dopo le 13: la Corte d’Assise in camera di consiglio

Sono ore di attesa per il verdetto sull’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 25 anni uccisa il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Questa mattina, giovedì 15 gennaio, al termine delle ultime repliche, la Corte d’Assise si è ritirata in camera di consiglio: la sentenza è attesa nel primo pomeriggio, dopo le 13.

Imputata per l’omicidio è Anna Lucia Cecere, oggi residente a Boves, mentre Marco Soracco risponde dell’accusa di favoreggiamento. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Gabriella Dotto, ha chiesto l’ergastolo per Cecere e quattro anni di reclusione per Soracco.

Nel corso della mattinata l’avvocato difensore di Soracco, Andrea Vernazza, ha controreplicato alle conclusioni della Procura, sollevando anche una questione di legittimità costituzionale sul procedimento penale. Vernazza ha contestato l’ipotesi di una relazione tra il suo assistito e Cecere, sostenendo che Soracco avesse dato precise disposizioni in studio affinché le telefonate della donna non venissero passate.

Secondo la difesa, Soracco avrebbe inoltre chiamato tempestivamente i soccorsi, componendo il numero 113 “perché era il primo che gli era venuto in mente”, e non ci sarebbe stato alcun ritardo nella richiesta di aiuto. L’avvocato ha infine respinto l’ipotesi che Cecere ambisse al posto di lavoro occupato da Nada Cella.

Al termine dell’arringa difensiva, il presidente della prima sezione della Corte d’Assise, Massimo Cusatti, ha annunciato il ritiro dei giudici in camera di consiglio.

Nel Cuneese e non solo cresce ora l’attesa per un verdetto che potrebbe chiudere uno dei casi giudiziari più controversi e seguiti degli ultimi decenni.