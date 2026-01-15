Frontale tra due auto a Busca all'incrocio

Incidente frontale a Busca tra due auto, una finita fuori strada e l'altra ribaltata sul fianco. Dalle prime informazioni dei soccorsi non vi erano persone incastrate nei veicoli.



Gli eventuali feriti, di cui non si conosce ancora lo stato di gravità, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118.

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio di via Ferrera con via Cuneo alle 10.30.

La squadra della prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi e dell'area, mentre la gestione della viabilità è stata di competenza dei carabinieri.