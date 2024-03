Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 32 anni

32enne, classico bell'uomo, alto, biondo, occhi celesti, barba curata, è fantasioso, simpatico, e sa come far sorridere una donna, informatore farmaceutico, crede fermamente nella famiglia e nell'amicizia, il destino non ha ancora voluto fargli incontrare la donna giusta, quella da sposare, e con cui avere figli, ma lui non demorde...è veramente una brava persona e la vita gli deve un amore vero....

Lui single, 49 anni

Lui ha due sorridenti occhi grigio-verdi, bruno, fisico atletico 49enne, semplice nei modi, vive solo, in compagnia di un bellissimo cane, è single, geometra, fa volontariato per il Pronto Soccorso, non ha avuto figli, pensa che il posto più bello del mondo è tra le braccia della donna che ama, ma finora non ha ancora trovato quelle braccia....

Lui single, 55 anni

Straordinariamente dolce, 55enne, romantico, grande senso di protezione e rispetto per la donna, classico bell'uomo, alto brizzolato, lavora, ha una figlia ormai indipendente, ha perso la moglie tanto tempo fa, ora sarebbe pronto a conoscere una signora di cui innamorarsi con tutto se stesso, perché c'è solo una vera felicità nella vita, quella di amare e essere amati….

Lui single, 65 anni

Ha un aspetto signorile, elegante, distinto, bel signore, 65enne, imprenditore, ora in pensione, vive di rendita, vedovo da tempo abita solo in una bellissima villa, ama le cose semplici, colleziona opere d'arte, auto d'epoca, coltiva rose inglesi, gli piace viaggiare, il buon cibo e il buon vino, ma soprattutto la buona compagnia, vorrebbe con tutto il suo cuore incontrare una donna che abbia ancora voglia di provare forti emozioni ,come l'amore, e vivere insieme a lui una vita agiata e serena....

Annunci per Lui

Lei single, 29 anni

Bellissimi occhi nocciola da cerbiatta, fisico longilineo, lunghi capelli neri, nonostante sia laureata, le piacciono le cose semplici come cucinare, stare con gli amici, e fare sport all'aria aperta, ha 29 anni, non ha ancora trovato l'uomo giusto, a lei non importa l'età, ma di cui innamorarsi veramente, forse sei tu che leggi questo annuncio e come lei stai cercando una donna seria, affidabile, con cui costruire una famiglia. Dai! Chiamala, la tua vita potrebbe cambiare...…

Lei single, 40 anni

Lei in un uomo apprezza la semplicità, e la gentilezza, è una donna dotata di grande spirito di umorismo, cucina divinamente, e sa come far stare bene un uomo, 40enne, piemontese, vive in campagna, lavora, non ha tanti grilli per la testa, è una stupenda donna con un nasino alla francese, due occhi di un profondo verde, e un carattere frizzante, allegro, vorrebbe conoscere un uomo serio, con cui condividere la vita...

Lei single, 51 anni

È un'imprenditrice nel settore dei vini, 51enne, bella mora, occhioni neri, italiana, di lei colpisce il sorriso coinvolgente, e il suo bel fisico, divorziata da tempo, non ha avuto figli, le piace andare a pesca, a funghi, è una donna tranquilla, conoscerebbe signore calmo, onesto, non importa l'età, che le voglia bene veramente, e con cui farsi buona compagnia......

Lei single, 62 anni

Donna affabile, gentile, molto graziosa, grandi occhi azzurri, è vedova, casalinga, automunita, gode di ottima salute, ora che anche i nipoti sono grandi, vive sola, in una casa in campagna, coltiva l'orto, ama giocare a bocce, pensionata, 62enne, sarebbe disponibile anche a trasferirsi se incontrasse un signore a modo, beneducato, italiano, anche più maturo.…

