A Busca tre date per la tredicesima Giornata della meteorologia

La tredicesima Giornata della meteorologia, organizzata da Datameteo Educational in collaborazione con la Città, torna quest'anno in con tre diverse date ed ha per titolo “Vestiamo il clima con i colori della natura”. Dal 15 al 17 marzo sarà a Saluzzo nella ex caserma Mario Musso per il Festival Terres Outdoor, dal 12 al 13 aprile e il 26 maggio sarà a Busca al Teatro Civico.



Dal 15 marzo al 17 marzo la Giornata sarà ospite con uno stand del Festival a Saluzzo, dove si svilupperà un programma educational e informativo dal titolo “Ciceroni del clima outdoor” con particolare focus didattico informativo sulla comprensione dei segnali del tempo e del clima, Il palcoscenico sarà la cesta di una mongolfiera da dove si presenteranno i progetti rivolti al pubblico e alle scuole, a cui è dedicata la giornata del venerdì: interverranno le scuole di Saluzzo e dintorni di ogni ordine e del centro di formazione professionale di Saluzzo. Oratori in questa occasione saranno Giulia Perin, fotografa esperta di piante, e Fabrizio Bruno, uomo avventura, aiuteranno nell'accoglienza gli studenti dell'indirizzo turistico dell'istituto Grandis di Cuneo. L'evento outdoor si terrà il 16 marzo al mattino, meteo permettendo, con il Balloon Day: partenza delle mongolfiere da Busca per una nuova esperienza di volo al cospetto del Monviso.



Al Teatro Civico di Busca la sera del 12 aprile sarà ospite il meteorologo Rai Andrea buono che parlerà della sua esperienza aiutando aiutato da altri interruttori di come Giulia Perin Ivano Valmori e Dante. Il 13 aprile altro Balloon Day con il volo sulla mongolfiera speciale per diversamente abili.



Il 26 maggio al parco Ingenium in occasione della Fiera di Maggio si presenteranno laboratori ed esperienze varie.