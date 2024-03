MIT, Bergesio (Lega): " Messa in sicurezza strade. In arrivo 50 milioni per i piccoli Comuni”

Giovedì 14 marzo scatta per i piccoli Comuni la possibilità di presentare le istanze telematiche al nuovo Fondo investimenti per il 2023. Grazie al Ministro Salvini in arrivo 50 milioni, un aiuto importante per il nostro territorio, per la messa in sicurezza delle infrastrutture nei Comuni fino a 5.000 abitanti”.

Lo afferma il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio (Lega), a poche ore dal via alla presentazione delle domande di contributo al Fondo investimenti istituito dal Ministero dell’Interno con l’art.19 del decreto-legge 104 del 10 agosto 2023, con una dotazione di 50 milioni di euro, per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti nei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti.

“I piccoli Comuni costituiscono l’architrave del nostro Paese – commenta il Senatore cuneese -. Nella sola provincia di Cuneo i Comuni interessati dalla misura sono 222. Il Fondo ha una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni per il 2024 e 12 milioni per il 2025, finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo fino a 150.000 euro”.

Il recente decreto del Mit, in attuazione del DL 104/2023, disciplina i requisiti e le modalità d’accesso al Fondo, l’importo massimo finanziabile, i criteri e i parametri per l’elaborazione della graduatoria e le modalità di scorrimento della medesima, e le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

Il decreto e l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di contributo, relative all’annualità 2023, da parte di ciascun Comune sono pubblicati in queste ore sul sito del MIT attraverso la piattaforma digitale dedicata raggiungibile al link: http://stradepiccolicomuni.mit.gov.it.

“Le istanze telematiche per il 2023 potranno essere presentate dalle 12 di giovedì 14 marzo 2024 fino alle 12 di venerdì 29 marzo – spiega il parlamentare della Lega, Vicepresidente Commissione Attività produttive -. Entro l’estate si provvederà, con la medesima procedura, all’erogazione dei contributi relativi all’annualità 2024”.

“Da sempre la Lega è concretamente a fianco del territorio. L’istituzione del Fondo per la viabilità dei piccoli Comuni è un ulteriore, significativo segnale di attenzione da parte del Ministro Matteo Salvini nei confronti delle piccole comunità, tanto più importante per una provincia come quella di Cuneo, costituita in gran parte da Comuni piccoli e piccolissimi”, conclude il Senatore Bergesio.