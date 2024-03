Fermo da alcune settimane l'ascensore delle piscine di Fossano

È fuori servizio ormai da alcune settimane l'impianto dell'ascensore della struttura che ospita la piscina coperta di Fossano. Il piano superiore dell'edificio ospita gli ampi spazi collettivi, sia all'aperto che al chiuso, dai quali, attraverso una serie di vetrate, il pubblico può osservare dall'alto le vasche: è il caso, per esempio, dei genitori e dei nonni che accompagnano i bambini e i ragazzi ai diversi corsi di nuoto organizzati durante l'anno.



Allo stesso livello anche l'unico bar della struttura e una serie di locali tecnici.



Sono proprio alcuni utenti accompagnatori, con difficoltà di deambulazione, che ci hanno segnalato il temporaneo disservizio.



Contattato dalla nostra redazione, Mario Defaveri, il direttore di Vivisport Polisportiva Uisp a.s.d, la societa che gestisce l'impianto natatorio fossanese, ci conferma il fermo dell'ascensore: "Purtroppo l'impianto è fuori uso da un mesetto. Abbiamo appurato che si tratta di un guasto serio al motore, situazione che ricade nel novero degli interventi straordinari che, come risaputo, sono demandati al proprietario dell'immobile, cioè al Comune di Fossano".



L'ente, dal canto suo, ci ha comunicato di essere venuto a conoscenza della situazione da una puntuale comunicazione del gestore, che ha anche allegato un ipotetico preventivo per l'intervento: "Gli uffici tecnici sono sul pezzo; ci siamo fatti l'idea dell'ipotesi di spesa ma, ovviamente, la normativa ci impone di operare attraverso la piattaforma MePA.it - i Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione. A stretto giro provvederemo a completare i relativi procedimenti per poter effettuare presto i dovuti interventi e ripristinare l'accesso all'impianto dell'ascensore".