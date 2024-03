Viaggia e mangia: scoprire la Thailandia attraverso i suoi sapori

Una vacanza in Thailandia è perfetta se stai cercando una meta che unisca cultura, arte, paesaggi stupendi, spiagge, mare cristallino, buon cibo e che mixi natura ed esplorazione in città, tra palazzi e monumenti e templi buddisti. Pensa solo che la capitale Bangkok vanta persino il nome di “città dei templi” e custodisce in uno di essi il venerato Buddha di Smeraldo, voluto dalla famiglia reale per attirare buona sorte e ricchezza sul paese.

Senza contare che nel più grande ed antico tempio della capitale, il Wat Pho, si possono trovare migliaia di statue dedicate all'asceta indiano, tra cui il Buddha coricato, noto per la sua lunghezza di ben 41 metri! Ma come scoprire tutti questi preziosi tesori? L'ideale è scegliere i viaggi organizzati in Thailandia da una travel company online come Tramundi che ama stupire il popolo di viaggiatori, portandolo a scoprire mete note e meno note, condividendo anche le tappe apprezzate dalle persone del luogo. E se ami il buon cibo e ti piace scoprire nuovi sapori ad ogni viaggio, la Thailandia ti conquisterà.

Qui, del resto, convivono ristoranti rinomati e bancarelle di street food che propongono piatti tradizionali e particolari. Un esempio? Il Pad Thai, un piatto unico che unisce noodles saltati in padella a verdure, tofu, carne (o pesce), uova e arachidi tritate o il Tom Yum Soup, una zuppa piccante a base di gamberi, latte di cocco, lime, funghi e peperoncini locali.

Piccanti anche i piatti vegetariani di sola verdura, come il Pad Pak Bung Fai Daeng a base di un ortaggio simile a uno spinacio spadellato condito a dovere con i peperoncini. Da provare, ancora, il Khao Soi, gustoso piatto a base di nidi di tagliatelline fritti e pasta fresca (ovviamente piccante).

E i dolci? La frutta fresca è da provare assolutamente. Del resto dalla Thailandia provengono numerosi frutti tropicali come il mango, la papaya, il dragonfruit e il jackfruit, dalla forma e il gusto particolarissimi, da provare assolutamente tra una tappa e l'altra. E proprio a base di mango è la Khao Niao Ma Muang, un dessert molto in voga in Thailandia, a base di salsa di mango, riso e salsa di cocco. Infine, tra le bancarelle di street food non è difficile trovare insetti fritti o spadellati con le salse. Di certo uno spuntino adatto ai palati dei più coraggiosi!

Un viaggio nel viaggio, per avvicinarsi al meglio alla cultura della Thailandia.