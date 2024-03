A Villanova Mondovì arriva la "Primavera in musica": al via la rassegna di concerti nell'antica chiesa di Santa Caterina

Si aprirà all'insegna della musica la primavera villanovese con una rassegna di concerti ospitati nella splendida cornice dell'antica chiesa di Santa Caterina a Villavecchia.

La "Primavera in musica" si aprirà venerdì 22 marzo con l'esibizione della Corale Villanovese, diretta da Romina Ambrogio per un viaggio nella musica leggera. I coristi villanovesi saranno accompagnati dalle note del fisarmonicista locale Andrea Siccardi.

"Il nostro obiettivo - spiega l'assessore agli eventi e alle manifestazioni, Giacomo Vinai, che ha curato la realizzazione della rassegna insieme all'assessore alla cultura, Cristina Candela - "è quello di promuovere il mondo della musica, della cultura e dell'arte nel nostro paese, coinvolgendo tutte le fasce di età, per questo oltre alle tre serate che vedranno l'esibizione di artisti locali e del panorama nazionale, abbiamo pensato anche a un laboratorio per i più piccoli, che si svolgerà in orario pomeridiano a maggio. Ringraziamo tutti gli artisti che parteciperanno all'evento e in particolare la Corale villanovese con la maestra Romina Ambrogio per disponibilità".

La rassegna proseguirà il 4 maggio con il concerto degli Unconventional quartet, quartetto di archi che conta al proprio interno anche il villanovese Nicola Dho, per una serata dedicata alla musica classica e alle colonne sonore. Il 24 maggio l'appuntamento sarà con Chiara Fantino, pianista cuneese di respiro nazionale e internazionale. Un ulteriore appuntamento è in fase di definizione. Tutti i concerti sono a ingresso libero e inizieranno alle 21.

"Siamo molto felici di proporre la prima edizione di questo evento - conclude Vinai - che sarà un'occasione anche per valorizzare l'antica chiesa di Santa Caterina. Vi aspettiamo numerosi".

Gli appuntamenti primaverili proseguiranno poi con l'arrivo dell'Outdoor Festival, evento dedicato alle attività sportive, che si svolgerà a maggio per un intero week end e coinvolgerà io cinque comuni dell'Unione Montana Mondolè (Villanova, Roccaforte, Pianfei, Frabosa Sottana e Frabosa Soprana), proponendo attività legate alle rispettive realtà territoriali.