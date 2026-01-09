Giornata Alpina della Donazione di Sangue: Alpini e Avis uniti per la vita

È iniziata questa mattina, venerdì 9 gennaio, al Centro trasfusionale dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, la “Giornata Alpina della Donazione di Sangue”, l’iniziativa di solidarietà che proseguirà domenica 11 gennaio all’Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Saranno due giornate all’insegna della solidarietà, in cui il gesto di una singola persona può fare la differenza per molti.

La campagna è promossa dalla Sezione Ana – Divisione Alpina Cuneense di Cuneo e dalla in collaborazione con l’Avis di Savigliano con la sezione Ana di Fossano, e l’Avis di Cuneo, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue, un gesto semplice ma fondamentale per salvare vite.

L’iniziativa rientra in una più ampia campagna di promozione della donazione del sangue voluta dagli Alpini della provincia di Cuneo, che da sempre sono in prima linea non solo nel volontariato e nella protezione civile, ma anche nel sostegno alla sanità e al bene comune.

Gli organizzatori ricordano che i contributi derivanti dalle donazioni andranno alle associazioni di appartenenza dei singoli donatori e non all’Ana, garantendo così un sostegno diretto alle realtà associative che operano quotidianamente sul territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente i centri trasfusionali di

Savigliano – Ospedale Santissima Annunziata: tel. 0172-719265.

Cuneo – Ospedale Santa Croce: tel. 0171-642291.