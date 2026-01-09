Alba, interruzione energia elettrica: disagi in arrivo per corso Europa, via Margherita di Savoia e corso Cortemilia

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha annunciato al Comune di Alba due giornate consecutive di sospensione programmata dell'energia elettrica, necessarie per eseguire lavori di manutenzione sugli impianti.

Il primo intervento è previsto per mercoledì 14 gennaio e interesserà gli utenti di via Margherita di Savoia, dai civici 1 al 7, e di corso Europa al numero 132 e 132/9, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 12:30.

Il giorno successivo, giovedì 15 gennaio, sempre dalle 8 alle 12:30, i disagi si sposteranno in corso Cortemilia dove l'interruzione coinvolgerà un'area più estesa: i civici 40, dal 44 al 50, dal 50b al 52, dal 13 al 15, il numero 69, dal 83 al 99, i numeri 107 e 113, dal 117 al 121, dal 121c al 131, oltre alle connessioni dedicate per i cantieri presenti nella zona.

La società distributrice avverte che durante entrambi gli interventi potrebbero verificarsi brevi riattivazioni temporanee della corrente. Per questo motivo, Enel raccomanda massima prudenza agli utenti coinvolti, suggerendo in particolare di evitare l'utilizzo degli ascensori per tutto il periodo dei lavori.