Ceva, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

L’Amministrazione comunale di Ceva segnala che a partire dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni alle scuole di Ceva di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2026/2027.

Per la scuola dell’infanzia è prevista un’iscrizione cartacea. I genitori potranno scaricare il modulo di iscrizione, o la conferma di iscrizione per gli alunni già frequentanti, sul sito www.icmomigliano.edu.it. Le domande di iscrizione dei nuovi alunni dovranno essere consegnate all’ufficio di segreteria tramite appuntamento al numero 0174/701466 (orario segreteria: dal lunedì al venerdì ore 7.30 - 8.30 e ore 11 - 13, pomeriggio lunedì e giovedì ore 14 - 16). Le conferme di iscrizione degli alunni già frequentanti dovranno essere consegnate alle insegnanti di sezione presso ogni singola scuola dell’infanzia.

La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado prevedono invece un’iscrizione on line tramite il sito https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni . L’ufficio di segreteria è a disposizione delle famiglie che hanno bisogno di assistenza sempre previo appuntamento al numero 0174/701466 negli orari di cui sopra.

Per quanto concerne invece la scuola secondaria di II grado (scuola superiore) o Centro Formazione Professionale (C.F.P.), l’iscrizione alla prima classe è da effettuarsi on line sempre al link https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni (per informazioni rivolgersi alla scuola superiore prescelta o al C.F.P).

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2026 e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2027 (anticipatari). L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è subordinata alla disponibilità di posti e secondo le modalità indicate dal Regolamento d’Istituto. Hanno precedenza i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31/12/2026. I criteri di precedenza per l’ammissione alla frequenza sono pubblicati sul sito web www.icmomigliano.edu.it .

Per quanto afferisce alla scuola primaria, sono obbligati all’iscrizione e alla frequenza i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31/12/2026 e possono essere iscritti anche i bambini che li compiono entro il 30 aprile 2027.

Le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado sono rivolte agli alunni delle classi 5° della primaria e le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado sono rivolte agli studenti delle classi 3° della secondaria di primo grado.

La presentazione delle domande si chiuderà il 14 febbraio 2026.