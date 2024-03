PatchUP Bra, il centro assistenza professionale per smartphone e tablet

Dopo i primi sette mesi di lavoro del centro assistenza PatchUP di Bra, Lorenzo Federico e Carlo ci confermano la loro continua e costante crescita, diventando così un punto di riferimento affidabile per la riparazione e l'assistenza di smartphone e tablet.

Nell'era digitale in cui viviamo, i nostri dispositivi tecnologici sono diventati essenziali per la nostra vita quotidiana. Smartphone, tablet, computer: li utilizziamo per comunicare, lavorare, intrattenerci e molto altro ancora. Tuttavia, quando questi dispositivi si guastano o hanno bisogno di assistenza, può essere frustrante e stressante trovare una soluzione rapida e affidabile.

PatchUP è molto più di un semplice centro di riparazione tecnologica. È una soluzione completa per tutte le esigenze legate alla manutenzione, alla riparazione e all'ottimizzazione dei dispositivi. Fondata con l'obiettivo di offrire servizi di alta qualità e un'esperienza clienti senza pari, PatchUP si distingue per la sua professionalità, la sua affidabilità e la sua dedizione al cliente.

Servizi offerti da PatchUP Bra, Savigliano e Saluzzo

Riparazioni tecnologiche: se il tuo smartphone ha lo schermo rotto, il tuo tablet non si accende più o il tuo laptop ha un problema hardware, PatchUP è qui per aiutarti. I nostri tecnici esperti sono in grado di gestire una vasta gamma di riparazioni, utilizzando pezzi di ricambio di alta qualità e garantendo risultati duraturi e affidabili.

Assistenza tecnica: oltre alle riparazioni, offriamo anche servizi di assistenza tecnica per aiutarti a ottimizzare le prestazioni del tuo dispositivo. Dalla configurazione dell'account alla risoluzione dei problemi di software, il nostro team è qui per garantire che il tuo dispositivo funzioni al meglio delle sue capacità.

Recupero dati: se hai perso dati importanti a causa di un guasto del dispositivo o di un errore umano, non disperare. PatchUP offre servizi di recupero dati per aiutarti a recuperare le informazioni preziose che pensavi di aver perso per sempre.

Aggiornamenti e miglioramenti: mantenere i tuoi dispositivi tecnologici aggiornati è essenziale per garantire prestazioni ottimali e sicurezza. PatchUP offre servizi di aggiornamento del software, installazione di patch di sicurezza e altre ottimizzazioni per assicurarsi che il tuo dispositivo sia al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici.

Consulenza tecnica: se hai domande su quale dispositivo acquistare, il nostro team di esperti è qui per fornirti consulenza e assistenza personalizzate.

Ricordiamo che PatchUP Savigliano e Bra sono aperti dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:30 e 15:30-19:00 – sabato 9:00-13:00.

Telefono PatchUP Bra: 351-5219274

Telefono PatchUP Savigliano e Saluzzo: 351-7810135

Sito internet https://www.patchup.it/

E-mail info@patchup.it

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia

Instagram https://www.instagram.com/patchup_italia/