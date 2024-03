Un momento per t(h)e, alla Biblioteca civica di Alba un nuovo progetto dedicato ai genitori

Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 17.00, alla Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba, nell’ambito del progetto Nati per Leggere, prende il via un nuovo percorso formativo dedicato ai genitori.

“Un momento per t(h)e” nasce dall’idea di confrontarsi tra mamme e papà su temi quali l’identità, la parità, la reciprocità e l’ambivalenza. Dialogando si proverà a trovare insieme un comune denominatore per descrivere ognuno la propria esperienza di genitore.

Sono previsti quattro incontri in presenza, più un webinar conclusivo. Ogni incontro sarà suddiviso in due momenti: prima la lettura di un albo illustrato collegato a un tema specifico e aperta a grandi e piccini, poi gli adulti saranno coinvolti in una conversazione, con l’aiuto di una guida e in compagnia di una tazza di the. I bambini presenti, invece, continueranno ad ascoltare storie grazie alla presenza delle volontarie lettrici Nati per Leggere.

A condurre gli incontri sarà Giovanna Stella.

Giovanna Stella, una laurea in Filosofia, dal 2017, gestisce lo spazio del Teatrino dove organizza corsi e laboratori di teatro per adulti e bambini. Da molti anni porta nelle scuole primarie percorsi di filosofia pensati per i più piccoli e finalizzati a sviluppare, sin dall’infanzia, le abilità dialogiche, di ragionamento, di formazione dei concetti e di analisi. In Biblioteca porterà la sua esperienza di formatrice e di attrice, per unire la lettura ad alta voce al dialogo.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it