Atti vandalici e risse a Mondovì, il centrodestra: "Quali azioni intraprenderà l'amministrazione?"

Dopo il ripetersi di azioni ed episodi di violenza all'interno del concentrico cittadino, i consiglieri del centrodestra monregalese presentano un'interrogazione al sindaco, da discutere in sede del prossimo consiglio comunale.

I consiglieri Rocco Pulitanò, Enrico Rosso e Carlo Cattaneo, visto il verificarsi di atti di bullismo e baby-ganging, fenomeno in crescita in Granda e in tutta Italia, chiedono "quali azioni intenda mettere in campo l'amministrazione per contrastare gli episodi di bullismo, cyberbullismo e baby ganging (che possono verificarsi sul territorio comunale di Mondovì) e se vi sia un piano per incrementare la videosorveglianza sul territorio comunale al fine di contrastare gli atti di vandalismo, ed aiutare all'individuazione del responsabile del reato".