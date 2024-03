Cortemilia, grazie alla sinergia tra pubblico e privato donato un defibrillatore ai Vigili del Fuoco volontari [FOTO E VIDEO]

Con una cerimonia semplice e raccolta ieri, sabato 16 marzo, nella sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Cortemilia, si è concretizzata con la donazione di un defibrillatore, la sinergia tra la ProLoco di Borgomale, l'azienda VDS Automation di Cortemilia e la Croce Rossa di Alba.

Intervenendo all'inizio della cerimonia, il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, ha voluto sottolineare innanzitutto l’impegno dei volontari, sempre presenti e disponibili per il territorio e la popolazione e quanto a volte sia importante la sinergia tra il pubblico e il privato in supporto del volontariato, come in questo caso, in cui il risultato è stato dotare il distaccamento di un’apparecchiatura che può contribuire a salvare una vita.

La donazione ha visto la partecipazione della VDS Automation, che come ha detto Paolo Biscia, tra i soci titolari, “ha sempre attenzione per il territorio, la cittadinanza e chi si impegna nel volontariato”, l’azienda, infatti, normalmente effettua donazioni, della Pro Loco di Borgomale, come ha spiegato la presidente, Ornella Chiarle: “Grazie alla collaborazione nata negli anni tra la ProLoco e i Vigili del Fuoco volontari di Cortemilia, che prestano servizio durante la festa patronale, abbiamo pensato di regalare un corso di Basic Life Support Defibrillation” e a chiudere il cerchio la Croce Rossa di Alba, che si è occupata della formazione dei Vigili del Fuoco volontari.

“I vigili del fuoco volontari di Cortemilia – spiega il capo distaccamento Roberto Giachino – sono nati nel 1997. Oggi conta 18 volontari e copre 16 comuni. Facciamo interventi legati agli incendi, agli incidenti stradali, spesso le frane, ma oggi cerchiamo anche, nel nostro piccolo, di portare soccorso a chi ne ha bisogno. Al momento attuale, da inizio anno, abbiamo effettuato 12 interventi, la maggior parte legati a frane a causa delle forti piogge e nel periodo invernale, sono soventi gli incendi dei camini o nelle abitazioni a causa delle fughe di gas”.