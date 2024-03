Amani El Nasif, autrice di "Siria mon amour" e "Sulla nostra pelle" ospite a Cervasca

In occasione del mese di marzo, in cui numerose sono le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica del ruolo femminile nella società e sulle discriminazioni ancora presenti, l’Istituto Comprensivo di Cervasca, in collaborazione con il Comune e con la partecipazione della sezione cuneese di Se non ora quando, ha invitato a parlare della sua esperienza Amani El Nasif, scrittrice nata in Siria ma cresciuta a Bassano del Grappa, che nei suoi due libri, Siria mon amour e Sulla nostra pelle, racconta la sua esperienza di ragazza sequestrata dai familiari per costringerla a un matrimonio programmato e il suo percorso di sofferenza e condivisione di storie dolorose con altre giovani.

La storia di Amani, però, è quella di una donna che ce l’ha fatta: ha superato le difficoltà senza perdere il sorriso e mantenendo – anzi fortificando – la sua capacità di empatizzare con gli altri e il desiderio di dare voce anche a chi non ha potuto tornare a volare.

Tre gli appuntamenti: domenica 24 marzo, alle ore 20.45, presso il Salone polivalente del Comune di Cervasca, piazza Bernardi 16, la scrittrice incontrerà il pubblico, raccontando la propria storia. L’ingresso è libero.

La mattina di lunedì 25 marzo, Amani El Nasif si confronterà con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Cervasca e successivamente con gli studenti delle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane “De Amicis” di Cuneo.