Gli alunni di Bossolasco-Murazzano lavorano sul tema dell'acqua: poster, manuali e cortometraggi

Nel corso di quest’anno scolastico gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dei plessi di Borgomale, Bossolasco, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria e Murazzano, guidati dagli esperti di Source International nell’ambito di un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo, hanno lavorato sul tema dell’acqua.

Gli alunni hanno riflettuto sulla grave crisi idrica che coinvolge anche il territorio dell’Alta Langa e hanno cercato strategie per affrontare il problema, ad incominciare da pratiche concrete come il recupero ed il riuso dell’acqua. Sono così stati installati, a fianco degli orti didattici presenti nei plessi, quattro sistemi di raccolta delle acque piovane, in modo da poter utilizzare l’acqua anche nei momenti di siccità. Gli alunni hanno poi prodotto un manuale del risparmio idrico, in cui è possibile constatare come piccoli gesti quotidiani sono in grado di incidere in modo significativo sulle realtà locali.

Gli alunni hanno quindi realizzato poster e cortometraggi in cui vengono illustrate queste buone pratiche.

I lavori realizzati saranno presentati in tre diversi momenti: il 21 marzo, dalle ore 14.30 alle 13.30 presso il salone parrocchiale di Lequio Berria, venerdì 22 marzo, giornata mondiale dell’acqua, dalle ore 10 alle 11 presso la Chiesa Bassa di Cravanzana; nello stesso giorno, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, presso il salone polivalente di Murazzano si terrà l’evento finale del progetto. Parteciperanno all’incontro, oltre agli alunni e ai docenti, il sindaco di Murazzano Luca Viglierchio, il Presidente dell’Unione Montana Alta Langa, il Presidente ed il Direttore dell’Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi Marino Travaglio e Mario Giraudo, le esperte di Source International Laura Grassi e Clara Masetti.