Un successo l'assemblea regionale di Italia Viva a Cuneo

Sabato 16 marzo si è tenuta con grande successo l'Assemblea Regionale di Italia Viva presso la sala Monviso dell'Hotel Principi di Piemonte a Cuneo. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e discussione sulle questioni più rilevanti riguardanti il territorio cuneese, le Langhe e i trasporti nella regione piemontese.



Numerosi ospiti illustri hanno presenziato all'assemblea, moderata Presidente Provinciale Francesco Hellmann e dalla Sindaca di Verduno Marta Giovannini, presente la Presidente Regionale del partito la Senatrice Silvia Fregolent , in collegamento on line, la Senatrice Raffaella Paita e il coordinatore cittadino Heldi Reinero.



La loro partecipazione attiva ha arricchito il dibattito e ha fornito preziose prospettive sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il territorio. Durante l'evento sono emerse diverse tematiche di rilevanza, tra cui l'importanza dello sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle risorse locali e la necessità di migliorare l'accessibilità attraverso una rete efficiente di trasporti.



"Il nostro territorio è ricco di potenzialità e peculiarità uniche", ha commentato il Presidente Provinciale Francesco Hellmann. "È fondamentale lavorare insieme per promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile di Cuneo e delle sue zone limitrofe".



La Senatrice Silvia Fregolent ha sottolineato l'importanza di un approccio integrato alle politiche regionali per garantire un futuro prospero per la regione.



Anche la Senatrice Raffaella Paita ha ribadito l'impegno delle istituzioni a supportare iniziative concrete per migliorare i servizi di trasporto nella provincia di Cuneo e della regione Piemonte. L'Assemblea Regionale si è conclusa con un forte senso di collaborazione e determinazione da parte di tutti i partecipanti.



Si è stabilito un solido impegno per continuare a lavorare insieme verso il progresso e il benessere della comunità cuneese.