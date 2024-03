Inaugurata a Venasca la nuova filiale di BeneBanca Credito Cooperativo di Bene Vagienna

Lunedì 18 marzo si è tenuta, con un’ampia partecipazione di pubblico, l’inaugurazione del nuovo sportello bancario di Venasca: BeneBanca Credito Cooperativo di Bene Vagienna si è insediata nei locali che sono stati sede dell’ufficio turistico fino a pochi mesi fa.

«Un bel giorno per la comunità di Venasca e della valle Varaita – è il commento del sindaco di Venasca Silvano Dovetta – e finalmente una buona notizia per i territori di montagna, che spesso ‘fanno notizia’ per i servizi essenziali che perdono; questa volta diamo una notizia di segno opposto e ne siamo molto lieti».

Nel corso della breve inaugurazione, alla quale hanno preso parte e sono intervenuti per sottolineare l’importanza di questa occasione i presidenti di Uncem nazionale e Piemonte Marco Bussone e Roberto Colombero, il presidente del BIM del Varaita e sindaco di Busca Marco Gallo e il consigliere regionale Paolo Demarchi, il direttore generale di BeneBanca Simone Barra ha ricordato che l’apertura di questo nuovo sportello si inserisce in una consolidata strategia del gruppo bancario cooperativo di Bene Vagienna, attivo da più di 120 anni nei territori di campagna e di montagna e per il quale il mantenimento dei servizi bancari tramite sportelli aperti al pubblico rappresenta un investimento che i dati dimostrano essere premiato dal successo, in controtendenza rispetto alla linea di sviluppo che porta i grandi gruppi bancari ad utilizzare sempre di più i servizi digitali. Al termine dei discorsi inaugurali, i locali della nuova banca hanno ricevuto la benedizione impartita da parte del parroco di Venasca, don Silvio.

A distanza di pochi mesi dalla chiusura della filiale di Unicredit, avvenuta nello scorso novembre, Venasca torna quindi ad avere uno sportello operativo in paese. La filiale, diretta da Mattia Trotta che è già responsabile dello sportello di Piasco al quale Venasca sarà associato in termini gestionali e operativi, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario 8.30-13; al pomeriggio gli uffici saranno accessibili su appuntamento per consulenze varie. In totale i dipendenti dell’istituto di credito attivi tra Venasca e Piasco sono sei.

Lo sportello di informazioni turistiche sarà collocato in altra sede.