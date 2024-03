Lavori di consolidamento in via Marchese d’Ormea e via delle Moglie: approvati i progetti esecutivi

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi i progetti esecutivi volti a consolidare definitivamente due punti sensibili della rete viaria monregalese: da un lato gli interventi in via delle Moglie (sistemazione del bordo scarpata, esecuzione di una paratia di micropali, rispristino della sede viaria e della banchina stradale con la realizzazione della fondazione stradale e successiva bitumatura) per un importo complessivo di 60.000,00 euro finanziati dalla Regione Piemonte; dall’altro gli attesi interventi in via Marchese d’Ormea a Piazza, con il recupero e il consolidamento della porzione muraria oltre la cabina dell’Enel e la successiva riapertura al traffico veicolare, per un investimento complessivo da parte del Comune di Mondovì di 270.000,00 euro.

"Due interventi strategici che ci permettono di risolvere problematiche viarie importanti" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Gabriele Campora. "In particolare, il consolidamento e la successiva riapertura di via Marchese d’Ormea ci consentiranno di superare le difficoltà logistiche degli ultimi mesi, riattivando la normale circolazione sull’intero quartiere. Un impegno che, come Amministrazione comunale, ci eravamo assunti davanti a cittadini e residenti e che oggi trova compimento grazie a risorse interne appositamente allocate".