Duecento produttori di Barolo e Barbaresco per due giorni a New York

Si chiama "Barolo & Barbaresco World Opening", ed è la più grande presentazione di una denominazione italiana all’estero. Duecento produttori di Barolo e Barbaresco delle Langhe sono protagonisti oggi e domani allo Shed e soprattutto al Center 415 di New York per far conoscere le nuove annate - rispettivamente 2020 e 2021 - dei due rinomati vini piemontesi. Sarà possibile degustare oltre 400 etichette di Barolo Docg e Barbaresco Docg.

"Si tratta di una manifestazione molto importante, che si svolge ogni due anni. Nel 2020 siamo stati a New York, nel 2022 abbiamo fatto una parentesi a Los Angeles e quest'anno siamo tornati a New York, un palcoscenico fondamentale non solo per ampliare il mercato di riferimento, ma soprattutto per cercare una risonanza internazionale", ha commentato il presidente del Consorzio Matteo Ascheri.