Lavori al “Borgheletto” e scaricatore di piazza Carlo Ferrero: da domani chiusure e modifiche alla viabilità

Procedono i lavori di riqualificazione urbana del centro storico di Mondovì rientranti nel cosiddetto “Borgheletto”. In particolare, a partire da mercoledì 20 marzo verranno chiuse al traffico veicolare via Biglia e via Gioda (ad eccezione di residenti, domiciliati e titolari di autorimesse) e il vicino vicolo Martinetto.

In contemporanea, verranno prorogati il senso unico di marcia in via Beccaria (con direzione da piazza Cesare Battisti a via Rosa Govone) e, fino al 28 marzo, la chiusura al traffico veicolare di via Soresi. Sempre a decorrere dal 20 marzo, inoltre, prenderanno avvio i lavori per lo scaricatore di piazza Carlo Ferrero volti a risolvere l’accumulo di acque superficiali meteoriche. Un’operazione di messa in sicurezza strategica che consterà di due differenti interventi - il primo dei quali terminerà entro il 30 marzo - per evitare di compromettere la fruizione generale della piazza.

"Siamo consapevoli per i disagi arrecati a residenti e commercianti specialmente nella giornata mercatale del sabato - il commento dell’assessore ai Lavori pubblici Gabriele Campora - ma i lavori di piazza Carlo Ferrero andranno a risolvere una problematica ricorrente in caso di precipitazioni intense e costanti, mentre le attività del “Borgheletto” stanno finalmente seguendo il ruolino di marcia che ci eravamo immaginati. Confidiamo di liberare gran parte dei cantieri entro la Fiera di Primavera, per poi concludere definitivamente i lavori nelle settimane successive".