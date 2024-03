Si presentano due libri alla biblioteca civica di Savigliano

Nuove presentazioni di libri presso la Sala S.Agostino della biblioteca civica, organizzate dalla “L. Bàccolo” in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano e la Consulta per le Pari Opportunità.

Mercoledì 20 marzo, alle 17, verrà presentato “Dalla parte delle donne – storie di consultori torinesi”. Il libro (Editrice Il Punto) racconta «la nascita e l’evoluzione dei consultori in Piemonte attraverso le esperienze e le sensibilità di alcune ginecologhe che vi hanno lavorato, in tempi diversi, dal 1970 ad oggi. Ripercorre anche, più in generale, un pezzo della storia italiana in una stagione di grandi cambiamenti: il Servizio Sanitario Nazionale, la legge sull’aborto ed il successivo referendum, la legge sui consultori, il movimento femminista, l’emergere della consapevolezza del diritto allo studio, del diritto alla salute e alla cura».

Il pomeriggio, moderato da Miresi Fissore, vedrà la presenza della curatrice del libro, Tullia Todros, delle co-autrici, Silvia Bussolino e Katia Bilardo, e della dottoressa Monica Manfredi.

Sabato 23 marzo, alle 16.30, sempre presso la Sala S.Agostino, Alberto Abbà presenterà “Cosa ci salva da un terremoto? In cammino, nelle terre mutate, in cerca di una risposta” (edizioni Il lupo).

"Il percorso di Alberto Abbà – spiegano dalla casa editrice – è una “deviazione”, una variante dei sentieri più battuti e patinati delle riviste. Eventi tragici, quelli che dal 2009 al 2017 hanno segnato il centro Italia, modificandone la storia, il territorio, la vita della sua gente. “Deviando” dalla stesura di una guida tradizionale Alberto racconta, con l’umiltà che lo contraddistingue, il viaggio a piedi da Fabriano a L’Aquila inciampando in cicatrici e fiori di rinascità".

Dialoghi e letture a cura di Luisa Panero e Fabrizia Morello.

Per entrambi gli appuntamenti, l'ingresso è libero.