Solo l'esito dell'autopsia dirà come è morto Ebrahim Abdel Aal, 25enne di Borgo San Dalmazzo

Nessuna novità, a distanza di 10 giorni dal ritrovamento del cadavere, sulla morte di Ebrahim Abdel Aal, 25enne di origine egiziana residente a Borgo San Dalmazzo scomparso nella serata dello scorso venerdì 1° marzo e ritrovato morto una settimana dopo, l'8 marzo, in località Mezzavia, tra Vernante e Limone, nei pressi del torrente Vermenagna.

Si attendono gli esiti dell'esame autoptico per capire se i segni trovati sul corpo siano dovuti ad una caduta, magari accidentale, nel torrente gonfio d'acqua oppure siano stati causati da altro.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle stazioni di Cuneo, da dove era partito con il treno il giorno della scomparsa, e Limone, dove era sceso, avrebbero dei "buchi" che non consentono di ricostruire tutti gli spostamenti del giovane.

C'è, poi, quella telefonata fatta alla sorelle prima di far perdere le sue tracce. Chiedeva aiuto ed aveva il fiato corto. Si trovava in stazione o già sul treno? Chiedeva aiuto per cosa? Nessun elemento raccolto dai carabinieri ha, al momento, dato una risposta. Che quasi certamente arriverà dall'esito delle indagini sul corpo del giovane.