Emmaus Cuneo e la solidarietà per la popolazione civile della Striscia di Gaza

Ammonta a 3700 euro l'incasso della vendita dei libri usati che il gruppo Emmaus giovani ha organizzato sabato 16 e domenica 17 marzo al mercato coperto di piazza Seminario a Cuneo. I libri venduti sono stati 1400, e il beneficio è stato enorme sia per la solidarietà (pratica che da sempre contraddistingue il movimento fondato dall'Abbé Pierre) sia per la cultura e l'ambiente.

L'incasso, ha spiegato Andrea Alpigiano, coordinatore del gruppo giovani, «andrà interamente per la popolazione civile della striscia di Gaza, composta in buona parte da giovani verso i quali ci sentiamo in dovere di intervenire e di essere solidali. Tanti sono stati gli apprezzamenti dei visitatori che hanno sottolineato come l'impegno, la gioia, la disponibilità e la gentilezza dei giovani di Emmaus siano contagiosi e di buon auspicio per il futuro e capaci di migliorare questo nostro mondo incartato in una spirale di odio e violenza».

Durante tutta la durata dell'iniziativa è stato presente un presidio del Coordinamento pace e disarmo di Cuneo – di cui fa parte Emmaus – che continua a chiedere l'immediato cessate il fuoco in Palestina per soccorrere i civili, portare aiuti e avviare un processo che riporti pace e giustizia in quei territori martoriati.

Le prossime iniziative del gruppo giovani si terranno a fine luglio e inizio agosto, con un campo di volontariato aperto a tutti i giovani che abbiano voglia di partecipare, e a settembre per un'ulteriore vendita straordinaria di libri.

Le informazioni su queste e altre iniziative si trovano sul sito di Emmaus Cuneo (www.emmauscuneo.it).