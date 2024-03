Narzole, il Comune annuncia una nuova collaborazione con Satispay

A Narzole arrivano facilitazioni e risparmi per i pagamenti della Pubblica Amministrazione. Il Comune è lieto di annunciare una nuova collaborazione con Satispay che ha l’obiettivo di ridurre le commissioni sugli avvisi PagoPA, offrendo un significativo risparmio economico e di tempo ai cittadini e alle famiglie.

Nelle scorse settimane, è stata stipulata una convenzione tra il comune di Narzole e Satispay per ridurre le spese per gli avvisi PagoPA: da ora chiunque sceglierà Satispay avrà una commissione di soli 0,80€ anziché 1€. Questa iniziativa, che vede coinvolti pubblico e privato, nasce dalla continua volontà di rendere i servizi digitali sempre più accessibili, convenienti ed efficienti per la nostra comunità.

Grazie alla riduzione delle commissioni, i cittadini risparmieranno direttamente sui costi delle transazioni, rendendo il pagamento degli avvisi PagoPA più conveniente e sostenibile, basti pensare che ad oggi il prezzo medio delle commissioni per lo stesso tipo di operazione si aggira tra 1,5€ e 3€.

Questa operazione garantirà una maggiore comodità delle modalità d'uso, grazie al fatto che l'applicazione di Satispay è molto facile da utilizzare e permette di pagare immediatamente e direttamente dal proprio smartphone, senza perdere tempo in lunghe code.

Il funzionamento è molto semplice: basta selezionare il servizio PagoPA dalla sezione “Servizi”, inquadrare il codice QR, pagare ed è tutto fatto!

Chi non può inquadrare il codice QR basterà inserisca con la tastiera il codice univoco del bollettino e l’applicazione riconoscerà immediatamente l’importo e il destinatario.

Chi invece ancora non ha Satispay e desidera utilizzarlo, è sufficiente scaricare gratuitamente l'app e iscriversi con il codice promo PAGOPA per ricevere il Bonus di Benvenuto di 5€.