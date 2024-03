L'agnello garessino protagonista del nuovo show cooking di Coldiretti all'Open Baladin Cuneo

Fra le razze ovine e caprine allevate in Provincia di Cuneo ve ne sono alcune, come la pecora Garessina, esposte ad un serio rischio di estinzione, razze particolarmente degne di tutela ai fini della conservazione della biodiversità e del mantenimento di ecosistemi unici, ma anche del presidio di territori impervi che soltanto la presenza dei pastori e delle attività di allevamento può assicurare. Lo evidenzia Coldiretti Cuneo alla vigilia dello show cooking di Campagna Amica all’Open Baladin di Cuneo in programma giovedì 21 marzo alle ore 18, che sarà dedicato alla carne di agnello garessino.

Allevata nel Comune di Garessio dal quale prende il nome, questa pecora conta poche decine di capi iscritti all’Albo genealogico. A presentarne tutte le caratteristiche nel corso dello show cooking sarà l’allevatore Paolo Sappa della soc. agr. semplice Sciandra Maria Giuseppina, aderente al circuito Campagna Amica.

“La decrescita numerica di questi animali – spiega Paolo Sappa – è avvenuta a partire dagli anni ‘60 a favore di altre razze ritenute più produttive. La Garessina, però, si è dimostrata ideale per il nostro specifico territorio, pascolando tiene pulito il sottobosco e i castagneti, che non si possono sfalciare, li concima e con gli zoccoli crea sul terreno un effetto drenante, evitando i numerosi eventi di inondazione ai quali siamo abituati. Continuare a investire in questo tipo di allevamento è per me un dovere nei confronti del lavoro dei miei avi, una missione per perpetrare una tradizione che si identifica con lo spirito del nostro territorio”.

Gli agnelli vengono macellati quando raggiungono i 15-18 Kg e presentano una carne particolarmente magra, che verrà valorizzata nelle ricette studiate ad hoc da chef e cuochi dell’Istituto Alberghiero di Dronero e che i partecipanti potranno gustare in abbinamento a sorsi di birra Baladin.

“Le valli cuneesi – dichiara Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale Campagna Amica – vantano prodotti agricoli e razze animali di grandissimo pregio, indissolubilmente legati al territorio e ad antiche tradizioni locali. È questa la biodiversità che il marchio Campagna Amica si impegna ogni giorno a salvaguardare attraverso il censimento dei ‘Sigilli’ di cui fa parte, appunto, la pecora Garessina, che insieme compongono un patrimonio unico e inestimabile”.

Appuntamento dunque per giovedì 21 marzo alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).