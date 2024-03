Bra, al museo del giocattolo i più piccoli imparano a "disegnare l’arte"

Vivere il museo in una modalità coinvolgente e divertente: domenica 7 aprile al museo del giocattolo di Bra fa tappa l’iniziativa "Disegniamo l’arte", promossa da Abbonamento Musei. I giovani visitatori saranno invitati ad osservare la collezione di giocattoli di Michele Chiesa, a ricercare quello che preferiscono per poi interpretarlo graficamente su un foglio da disegno. Ad ognuno di loro sarà fornito un kit da disegno con fogli e pennarelli Carioca.

"L’evento, - spiega Roberto Mautino - giunto ormai all’11ª edizione, coinvolge circa 3 mila persone, oltre 90 musei tra Piemonte Valle d’Aosta e altri 70 in Lombardia. Quest’anno abbiamo scelto come tema la natura, proponendo di disegnare dal vivo una suggestione che la struttura offre, oltre a una visita guidata per i più piccoli".

Il museo del giocattolo di Bra, in Via Ernesto Guala 45, è un unicum del territorio: la collezione Chiesa presenta esemplari che vanno dal ‘700 ai primi anni del ‘900 con valore di reperto storico e culturale. Oltre a questi, l’ente accoglie anche donazioni di privati. Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni principali oltre alla sala accoglienza e l’aula laboratorio. La sezione dei giochi femminili raccoglie giochi che un tempo venivano quasi esclusivamente utilizzati dalle bambine come le preziose bambole in bisquit e Lenci. Nella sezione dei giochi maschili troviamo soldatini e giocattoli d’ispirazione militare oltre a giocattoli di latta che riproducono mezzi di trasporto dell’epoca, calciobalilla, flipper e gioco dei birilli. La sala azzurra raccoglie i giochi dinamici come tricicli, biciclette ed auto a pedali, aerei e cavalli. L’ultima sezione ospita una serie di teatrini, burattini e marionette oltre ad un’importante collezione di fumetti storici.

Per "Disegniamo l’arte", l’ingresso per adulti costa 5 euro: il numero di partecipanti massimo è 25, tra adulti e bambini. Info e prenotazioni chiamando l’Ufficio Cultura e manifestazioni allo 0172-430185 (esclusivamente il 7 aprile, al numero 335-5912819. Appuntamento alle 16.30.