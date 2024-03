Carrù sigla il protocollo di intesa per l’istituzione della “Città della carne” insieme a Liguria e Lombardia

Un protocollo di intesa per favorire collaborazioni, scambi, idee e progettualità tra regioni accomunate dalla tradizione e dalla valorizzazione dell'allevamento bovino.

Con questo obiettivo è stato siglato il protocollo di intesa "Città della Carne", presentato a Rovato, lo scorso sabato 16 marzo, in occasione dell’inaugurazione della 133^ edizione di “Lombardia Carne”.

Un’iniziativa che vede la sinergia di cinque comuni Piemontesi, Liguri e Lombardi: Carrù, Moncalvo, Nizza Monferrato, Montichiaro d’Acqui, Carcare e Rovato.

"L’obiettivo - spiega Nicola Schellino, sindaco di Carrù - è quello di promuovere forme di collaborazione per fiere e rassegne zootecniche, ragionando sulla costituzione di un'associazione. Il progetto è ampio, ambizioso e su base nazionale e potrà anche essere volano per il turismo".

Pur mantenendo l’indipendenza organizzativa di ognuna delle Fiere, - si legge infatti nel protocollo - l’attività che si andrà a svolgere congiuntamente ha la finalità di favorire lo sviluppo agro-turistico del territorio di riferimento.

Gli enti coinvolti svilupperanno azioni e strategie atte a creare un coordinamento condiviso degli eventi legati alle fiere zootecniche, in particolare verrà incentivata la creazione e diffusione di un calendario annuale che permetta di dare massima visibilità alle date di realizzazione delle manifestazioni aventi carattere zootecnico, la creazione di eventi collaterali mirati, l’utilizzo del risalto mediatico del territorio interessato nel momento della realizzazione degli eventi per espandere la promozione della zona e dei prodotti in tutto l’arco dell’anno.

I comuni coinvolti, inoltre, promuoveranno iniziative e/o programmi di lavoro che favoriscano la tutela del consumatore.