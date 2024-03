Con Polis il passaporto si potrà richiedere presso gli uffici postali

Se avete rinnovato il passaporto o ci state provando, sapete già di cosa stiamo parlando. Ansia totale. Ottenere oggi un passaporto nuovo o il rinnovo di uno scaduto resta un’impresa.

Ma, forse, qualcosina si muove. Si concretizza, infatti, il progetto Polis che permetterà di chiedere il passaporto negli uffici postali. Il lancio del nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali riguarda i Comuni al di sotto di 15mila abitanti.

La novità parte in via sperimentale in provincia di Bologna, a San Pietro in Casale e Toscanella (frazione di Dozza), in vista della progressiva estensione a tutto il territorio nazionale. Una possibilità, quindi, al momento concessa solo ad alcuni comuni nella provincia di Cuneo, anche se non si sa bene con che tempistiche. L’obiettivo: trasformare gli uffici postali in case di servizi digitali così da rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

La convenzione firmata da Poste Italiane e Ministeri dell’Interno e delle Imprese e del Made Italy permetterà ai cittadini residenti o domiciliari nei comuni inclusi in questo progetto di poter aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto, presentando tutti i documenti allo sportello dell’ufficio postale. Ciò significa che non bisognerà più piazzarsi in coda in Questura.

Come si deve procedere? Vi basterà consegnare alla posta un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. Ovviamente, in caso di rinnovo, bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Grazie alla piattaforma tecnologica di cui sono stati dotati gli Uffici Postali Polis, sarà lo stesso operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto, inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa, belli comodi.