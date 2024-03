Davide Tolis, fotografo di Saluzzo,vince anche per il 2024 il Wedding Awards

Davide Tolis, fotografo a Saluzzo, ha vinto anche per il 2024 per il terzo anno il Wedding Awards premio che va alle aziende di Matrimonio.com con più recensioni positive scritte dalle coppie nell'ultimo anno.

“E’ un vero onore essere riconosciuto per il mio lavoro in un campo così competitivo - commenta il fotografo saluzzese- È una sensazione incredibile sapere che il mio impegno e la passione che metto nel catturare momenti speciali sono stati apprezzati e premiati".

In cosa consiste il premio? ”Il Wedding Awards 2024 ottenuto dal portale matrimonio.com è il riconoscimento che va alle aziende più raccomandate nel settore della fotografia matrimoniale. Vincere un Wedding Award di Matrimonio.com non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l'eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie.

Secondo José Melo, vicepresidente Sales Europa di Matrimonio.com: "Negli ultimi anni i fornitori di servizi matrimoniali ne hanno passate tante e il 2023 ha rappresentato per molte aziende un atteso ritorno alla normalità”.

Quali sono stati gli elementi chiave per l' assegnazione del riconoscimento? "Credo che la chiave sia stata la mia attenzione ai dettagli e la capacità di cogliere l'essenza di ogni matrimonio che ho avuto il privilegio di fotografare. Ogni coppia è unica e cerco sempre di catturare la loro storia in modo autentico e emozionante. Inoltre, credo che la capacità di stabilire una connessione personale con i miei clienti abbia giocato un ruolo importante. Questo mi permette di metterli a proprio agio davanti alla macchina fotografica, ottenendo scatti spontanei e genuini".

Davide Toolis, parla delle sue sfide e tecniche:"Fotografare matrimoni implica spesso dover gestire situazioni impreviste e lavorare in condizioni non ideali, come scarsa illuminazione o spazi limitati. Tuttavia, ho imparato ad adattarmi rapidamente e a mantenere la calma anche sotto pressione. Inoltre, investo molto tempo nello studio e nell'aggiornamento delle mie competenze tecniche per affrontare al meglio qualsiasi situazione".

Un approccio resiliente ammirevole. Ma oltre alla abilità tecnica, quale elemento emotivo ha reso le fotografie così coinvolgenti? "Fotografare matrimoni va ben oltre la semplice cattura di immagini. Si tratta di cogliere l'amore, l'emozione e la gioia che permeano ogni istante di quel giorno così speciale. Cerco sempre di connettermi con le emozioni delle persone che fotografo e di raccontare la loro storia attraverso le immagini. Penso che sia questo elemento emotivo a rendere le mie fotografie così coinvolgenti e significative per le coppie che le ricevono".

Il fotografo saluzzese con studio in corso Italia 35/a parla infine del suo metodo: "Lavoro con un metodo tutto mio, si chiama Emozioni senza stress. A partire dal primo incontro in studio, fino alla consegna dell’Album,mi permette di comprendere a fondo le esigenze e le aspettative dei futuri sposi ed affiancarli con discrezione e competenza nel loro grande giorno, assorbendo le loro ansie, adattandomi allo svolgimento degli eventi, mettendo in campo soluzioni estemporanee e creative in grado di ovviare a qualsiasi contrattempo preservando la serenità dei protagonisti, affinché possano godersi appieno le emozioni della cerimonia e la gioia del ricevimento".