Savigliano ospita il “Granda games”

Mancano pochi giorni al grande evento ludico itinerante “Granda games” che quest’anno – dopo due edizioni a Bra – si svolgerà a Savigliano il 23 e 24 marzo, presso l'Ala di piazza del Popolo.

Dopo anni nei quali il gioco da tavolo era quasi per tutti sinonimo di Monopoly e Risiko, sono sempre di più gli appassionati del “gioco intelligente”, dai giochi da tavolo ai giochi di ruolo. Tanto che ben nove associazioni in provincia raccolgono un numero sempre maggiore di simpatizzanti: Espansione ludica di Savigliano, Dimensione arcana di Moretta, Guardiani del Warp di Fossano, Accademia dei giocatori di Cuneo, Ludo Inc di Alba, Ordine della rocca di Bra, T.r.i.s di Carrù, Dronero ludica, Briganti del pero di Guarene. Tali associazioni si sono radunate in un comitato provinciale alla cui presidenza vi è al momento il saviglianese Marco Cossotti.

Al comitato – che ha un suo sito internet, www.grandagames.it , oltre ad essere presente su Instagram e su Facebook – spetta l’onere, anno dopo anno, di rendere appassionante l’avvicinarsi al gioco da tavolo per un numero sempre maggiore di persone, di tutte le età. Dai ragazzi agli adulti, alla generazione “boomer”, così da coinvolgere e far divertire un gran numero di curiosi.

L’ala “Lorenzo Morello”, resa disponibile dal Comune di Savigliano, che ha appena ufficializzato il patrocinio della manifestazione, ospiterà dunque gratuitamente tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questo tipo di attrazione. Ed accoglierà chi già conosce alcuni giochi, chi vuole scoprirne altri e chi, da neofita, vorrà aprire gli occhi su un mondo sconosciuto, per trascorrere alcune ore all’insegna della spensieratezza “intelligente”.