Nottata di controlli della Polizia Stradale a Fossano: alcol test per 40 persone, due le patenti ritirati

Nell’ambito dell’attività di prevenzione delle condotte pericolose alla guida e dell’incidentalità stradale, nella notte tra sabato e domenica scorsi la Polizia Stradale della Sezione di Cuneo ha effettuato a Fossano un servizio straordinario di controlli finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata realizzata in prossimità di alcuni luoghi di intrattenimento avvalendosi di un ufficio mobile e con la presenza di personale medico e sanitario della Polizia di Stato della Questura di Cuneo.

Nel corso del servizio, svolto con più equipaggi, sono state identificate circa 70 persone e sottoposti a controllo per la verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche 40 conducenti di veicoli.

Sono state inoltre effettuate, nei confronti di alcuni di essi, delle verifiche a mezzo di apparecchiatura elettronica “precursore” finalizzate ad accertare anche l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. In caso di riscontrata positività il medico della Polizia di Stato esegue un prelievo di saliva per la successiva analisi con valenza legale.

A seguito degli accertamenti complessivamente effettuati, un conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente in quanto circolava con un tasso di alcol superiore a 0,8 g/l mentre un altro sanzionato amministrativamente in quanto il tasso rilevato era compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l. Per entrambi è scattato l’immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.