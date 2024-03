Alessia e Simona festeggiano il primo compleanno di “Settimo Passo”

“È stato un anno emozionante per il nostro negozio di calzature Settimo Passo e siamo contente di festeggiare il nostro primo compleanno con tutti i nostri clienti”. Queste le parole di Alessia e Simona “… ci ricordiamo quando lo scorso abbiamo aperto le nostre porte per la prima volta! Eravamo contente ma nello stesso tempo preoccupate! Eravamo ansiose ma nello stesso tempo avevamo grande speranza e aspettative alte, sapevamo che avremo fatto bene! Ogni cliente che è entrato nel nostro negozio ha portato con sé le sue esigenze, i suoi gusti, le sue preferenze e noi ci siamo impegnate al massimo per soddisfarli”.

Uno dei tratti distintivi di "Settimo Passo" è la cura e l'attenzione che mettiamo nella selezione delle nostre calzature. Abbiamo viaggiato per incontrare i nostri fornitori e abbiamo scrutato con occhio critico i loro campionari, cercando sempre il meglio che il panorama della moda possa offrire. Grazie a questa ricerca meticolosa, siamo riusciti a offrirvi una selezione di calzature che va oltre le aspettative, portando a voi il meglio da Milano, Torino e Genova.

Ma ciò che ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che praticamente tutti coloro che hanno acquistato da noi sono tornati e hanno consigliato il nostro negozio ai loro amici e familiari. Questo riscontro positivo è la testimonianza della fiducia che avete riposto in noi e ci dà la motivazione per continuare a migliorare e a crescere.

Per festeggiare questo importante traguardo, vi invitiamo a unirvi a noi sabato 23 marzo per un rinfresco speciale offerto a tutti i nostri clienti. Sarà un'occasione per celebrare insieme e ringraziarvi per il vostro sostegno. Inoltre, vogliamo rendere questa giornata ancora più speciale offrendovi uno sconto del 10% sulla nuova collezione primavera estate. È il nostro modo per dimostrarvi quanto apprezziamo la vostra fedeltà.

“Settimo Passo” non è solo scarpe per donna e uomo ma anche borse, foulard e accessori vari di bigiotteria.

Alessia e Simona ringraziano tutte le persone che li seguono sui social media dove quotidianamente condividono gli ultimi arrivi e le novità del settore. Il sostegno online dei clienti è fondamentale per far conoscere il negozio ad un pubblico sempre più vasto e per mantenere viva la loro community.

Alessia e Simona concludono con ottimismo il nostro incontro “… guardando avanti, sappiamo che il futuro ci riserverà molte sfide e opportunità. Siamo pronte ad affrontarle con lo stesso impegno e la stessa passione che hanno caratterizzato il nostro primo anno di attività. Infine, per coloro che sono curiosi di sapere quali saranno i colori di tendenza per i prossimi mesi, vi possiamo anticipare che il fucsia, il verde e l'azzurro saranno protagonisti per le donne, mentre per gli uomini il blu, il verde e il beige saranno le tonalità da tenere d'occhio. Grazie ancora per aver reso il nostro primo anno così speciale. Non vediamo l'ora di condividere molti altri anni di passione per le scarpe insieme a voi. Vi aspettiamo sabato 23 marzo per festeggiare insieme questo nostro primo traguardo”.

Il negozio “Settimo Passo” si trova a Cuneo, in via Carlo Emanuele 20.

Orario apertura: lunedì 15:30-19:30, martedì 9:30-19:30, dal mercoledì al sabato 9:30-12:30 e 15:30-19:30.