Valorizzare l’impegno degli esercenti per l’ambiente: a Bra nasce la rete “EcoCommercianti”

Approda nel Comune di Bra la nuova rete “Ecocommercianti”, il network di esercenti ecosostenibili che vuole valorizzare la propria attività con un impegno concreto nei confronti dell’ambiente e una maggiore attenzione agli sprechi alimentari. Il progetto è promosso dal Comune di Bra, Coabser, il Consorzio di area vasta che programma la gestione della raccolta dei rifiuti nell’Albese e Braidese, STR, la società pubblica che si occupa materialmente dell’erogazione dei servizi, ASCOM, l’Associazione commercianti di Bra ed E.R.I.C.A. soc. coop. di Alba, leader nella comunicazione ambientale.

L’accordo che verrà stipulato dagli esercenti per aderire alla rete “Ecocommercianti” prevede la promozione di alcune azioni incentrate soprattutto sulla riduzione dello scarto organico e della produzione di imballaggi, quali ad esempio: l’asporto delle pietanze non consumate dal cliente (Doggy Bag), l’utilizzo dei tovaglioli in stoffa, servire l’acqua in brocca, prediligere i prodotti con meno imballaggi, differenziare i propri rifiuti correttamente, effettuare il compostaggio domestico, implementare convenzioni con reti solidali e/o applicazioni/portali anti spreco ecc.

In cambio gli esercenti potranno far parte di una nuova rete sul territorio braidese, testimoniata dalla vetrofania che riceveranno e che potranno esporre all’ingresso del proprio locale.

Il Comune assegnerà tre classi di merito agli esercenti, In base alla tipologia e al numero di azioni che saranno avviate da chi aderirà all’iniziativa: livello base (3 farfalle), medio (4 farfalle), eccellente (5 farfalle).

La vetrofania che sarà consegnata corrisponderà alla classe di merito raggiunta.

Facendo seguito alla valutazione delle necessità personali e alla grande sensibilità ai temi ambientali dimostrata da parte dei commercianti braidesi, vengono proposte varie combinazioni di buone pratiche che possono essere liberamente implementate e combinate tra loro dai singoli esercenti in relazione alla propria disponibilità e motivazione, in modo da avviare un percorso virtuoso, modulabile e migliorabile di anno in anno.