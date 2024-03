Conclusi a Monastero di Vasco i lavori di stabilizzazione dopo la frana in via Bertolini Soprani-Pagliani

Si sono conclusi i lavori di sistemazione del movimento franoso in località Bertolini Sottani nel territorio comunale di Monastero di Vasco.

Con l'ordinanza del 20 marzo, la via è stata riaperta regolarmente al traffico veicolare e pedonale.

"Siamo molto soddisfatti dei lavori di sistemazione e stabilizzazione del tratto di strada comunale in via Bertolini Sottani/Pagliani interessato, nel novembre 2019, da un importante movimento franoso. - commenta il vice sindaco, Andrea Musso a nome dell'amministrazione - "Questo lavoro, ormai in dirittura d'arrivo, è sicuramente uno fra i più importanti e corposi interventi realizzati negli ultimi anni a Monastero (200.000€) dopo la realizzazione della nuova scuola e della palestra. Rivolgo un ringraziamento particolare ai residenti - con i quali più volte ci siamo sentiti e confrontati in questi mesi di chiusura - per la pazienza e disponibilità dimostrata."