Presentate agli esercenti del Cebano le opportunità del Distretto diffuso del Commercio

“Siamo molto soddisfati: grazie al nostro progetto del Distretto diffuso del Commercio, presentato nei mesi scorsi, abbiano ottenuto circa 336mila euro di contributi pubblici. Di questi, pressappoco 170mila saranno destinati agli esercenti, per i lavori di rifacimento ed abbellimento delle vetrine, compresi i possibili interventi di illuminazione”.

Con queste parole Vincenzo Bezzone, sindaco di Ceva e presidente dell’Unione montana delle Valli Tanaro e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida ha aperto la serata che si è volta preso la sede dell’ente montano a Ceva, per presentare ai commercianti le possibilità aperte da questo importante ed innovativo progetto.

“Inoltre - sottolinea il presidente dell’Unione Montana Bezzone - la restante parte di contributo pubblico, sarà investito in illuminazione e decoro urbano, sempre per gli esercizi commerciali”.

La presentazione del Distretto diffuso del commercio, è stato accolta con interesse dai commercianti, ai quali sono state spiegate - anche attraverso un video realizzato proprio con la collaborazione di alcuni esercenti - le opportunità che questa misura offre al territorio e a tutte le attività commerciali. Due le possibilità di finanziamento che si possono ottenere attraverso un bando che si aprirà nelle prossime settimane.

A questa misura potranno accedere tutte le attività commerciali per la parte relativa la loro esteriorità, ossia vetrine, esposizioni, materiale espositivo. Per realizzare il video promozionale presentato durante l’incontro, sono state coinvolte tutte le attività che potessero avere una finalità turistica, al fine di creare uno “spot” coinvolgente ed interessante per attirare i turisti, mostrando loro le bellezze e le peculiarità del territorio ma anche tutto ciò che la nostra area così ricca e variegata, può offrire: dallo sport al cibo, dalla cultura alle fiere.

Per una vacanza su misura per studiosi, famiglie, sportivi e buongustai. Una carrellata di scelte e di opportunità molto grande, che coinvolge tutti i comuni che rientrano nell’Unione montana delle Valli Tanaro e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida.

“Si tratta di una grande opportunità, perché l’obiettivo di questo articolato piano - conclude il presidente dell’ente montano Vincenzo Bezzone - è il consolidamento dell’offerta commerciale esistente, nonché lo sviluppo d’iniziative integrate, al fine di recepire e sviluppare le potenzialità del territorio”.

Il progetto è cofinanziato dai Comuni aderenti al Distretto del Commercio.