Cuneo sconvolta per la morte di Fabrizio Lannutti, già campione di motociclismo

Una città sconvolta quella che ha accolto la tragica notizia della morte di Fabrizio Lannutti, che ieri sera, attorno alle 20, si è tolto la vita gettandosi dal viadotto Soleri a Cuneo. Aveva 44 anni.

Fabrizio, figlio di Dario Lannutti, assicuratore, e nipote di Valter, gigante dei trasporti, in passato era stato un campione di motociclismo.

Tesserato per il Moto Club Drivers Cuneo, aveva corso per alcuni anni nel Campionato Italiano di Velocità in salita, prendendo parte anche al Campionato Europeo di Velocità in salita, ottenendo dei buoni risultati, sia nella classe 250 in cui correva con un’Aprilia, che nella classe 600 Open, che lo ha visto chiudere secondo nel CIVS della classe 600 Open in sella ad una MV Agusta.

Le moto erano la sua grande passione. Dopo aver smesso di gareggiare, nel 2017 aveva aperto il Lanna Garage, a Spinetta. Sui social sono tanti i messaggi per lui, Lanna, come veniva chiamato. La sua morte ha destato un enorme cordoglio e grande incredulità.

COME CHIEDERE AIUTO



Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.



Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.



Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.



Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.