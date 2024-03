Incidente stradale in corso Dante a Cuneo, traffico in tilt

Prima ha urtato un cantiere stradale e poi una vettura parcheggiata: traffico in tilt in corso Dante a Cuneo, in direzione stazione ferroviaria.

Illeso il conducente e nessun altro ferito, è questo il bilancio del tamponamento avvenuto poco prima delle 18.

Dall'auto risaliva del fumo e per questo è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo, insieme alla Polizia Municipale impegnata nella gestione del sinistro e della circolazione.

Nell'area potrebbero ancora verificarsi disagi alla viabilità per il tempo necessario allo spostamento del mezzo.