Come comprare criptovalute e giocare su questi casinò: Lucky Block e Wall Street Memes Casino

La maggior parte dei cripto casino come Lucky Block e Wall Street Memes Casino, consentono ai propri giocatori di effettuare depositi utilizzando diverse criptovalute.

Chiaramente, prima di acquistare una determinata criptovaluta, suggeriamo di controllare se il cripto casino desiderato la accetta per il deposito.

Per comprare asset come Bitcoin, Ethereum, XRP e BNB, occorre creare un account su un exchange di criptovalute come Coinbase o Binance.

La creazione di un account prevede la verifica dell’identità, quindi gli utenti devono necessariamente fornire un documento di identità, o una fotografia.

Una volta creato l’account, sarà necessario depositare dei fondi sull’exchange tramite bonifico bancario, carta di credito\debito o altri metodi di pagamento come PayPal.

Fatto questo, sarà possibile comprare la criptovaluta desiderata, selezionando l’importo. Gli asset acquistati andranno mantenuti su un wallet.

La maggior parte dei trader utilizza un wallet digitale online come WalletConnect o Metamask, in quanto è possibile scaricarlo e installarlo facilmente tramite il proprio browser preferito.

In alternativa è possibile usare i wallet offerti dagli exchange o dei dispositivi fisici, simili a chiavette USB, in grado di offrire una sicurezza maggiore contro gli attacchi da parte di hacker.

Depositare le criptovalute e giocare sui cripto casino

Una volta verificato che la criptovaluta acquistata sia stata trasferita nel proprio wallet, sarà possibile utilizzarla per i depositi sui cripto casino. Vediamo come funzionano i depositi su Wall Street Memes Casino e Lucky Block.

Wall Street Memes Casino

Wall Street Memes Casino si basa sul token nativo WSM. Infatti, il crypto casino è stato creato successivamente al lancio della criptovaluta sul mercato, in modo da conferirle utilità e mantenerla rilevante sul mercato.

Per comprare il WSM è sufficiente recarsi sul sito ufficiale della meme coin è collegare il proprio wallet MetaMask o WalletConnect. Per l’acquisto è possibile utilizzare BNB o USDT, digitando l’importo di WSM desiderato e verificando la cifra da pagare.

Oltre al WSM, il Wall Street Memes Casino supporta diverse criptovalute, tra cui BTC, BCH, DOGE, USDT, SOL, BNB, ETH e XRP.

Per depositare, basta scegliere la criptovaluta desiderata e collegare il wallet tramite WalletConnect. Il Wall Street Memes Casino garantisce un bonus di benvenuto del 200% per tutti i nuovi depositi fino a 25.000 dollari, con 200 giri gratuiti per i giocatori che effettuano il deposito in WSM.

Il deposito minimo equivale a 0,0001 BTC o l’equivalente dell’altcoin selezionata. Una volta effettuato il deposito, basta recarsi sul cripto casino e scegliere il gioco preferito su cui puntare. La piattaforma dispone di oltre 5.000 giochi e una sezione scommesse.

VISITA WALL STREET MEMES CASINO

Lucky Block

Lucky Block supporta depositi in diverse criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum, cardano, Tether, Ripple, Doge e Solana.

Uno dei vantaggi principali di Lucky Block è la possibilità di comprare le criptovalute direttamente dal cassiere della piattaforma, per evitare di utilizzare un wallet digitale e registrarsi su un exchange.

Per farlo, basta creare un account su Lucky Block e in seguito selezionare la voce “Deposita” e poi quella “Compra crypto”.

In questo modo è possibile effettuare il pagamento con la propria carta di credito o debito, selezionado la criptovaluta e lasciando al cassiere della piattaforma il compito di comprarla automaticamente, depositandola sull’account Lucky Block.

Con le criptovalute depositate sul proprio account, sarà possibile giocare su Lucky Block, selezionando il gioco preferito e puntando la cifra desiderata. La piattaforma dispone di più di 4.000 slot machine, oltre a giochi da tavolo, casino live e una sezione scommesse.

Come il Wall Street Memes Casino, anche questa piattaforma dispone di un token nativo chiamato LBLOCK V2. Utilizzandola per i depositi è possibile ottenere diversi vantaggi, come l’accesso al programma fedeltà della piattaforma, ricompense in staking e premi esclusivi.

Lucky Block Casino offre un bonus di benvenuto del 200% per un massimo di 10.000 dollari che comprende 50 giri gratis sulle slot machine migliori.

VISITA LUCKY BLOCK CASINO