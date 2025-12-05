Riduzione orario apertura della banca a Sampeyre: in primavera il servizio tornerà a cadenza giornaliera

Venerdì 28 novembre presso il Comune di Sampeyre si è svolto un incontro con la Direzione Territoriale Piemonte Sud di Banca BPER. All’appuntamento, promosso a seguito della lettera inviata nei giorni scorsi dal sindaco Roberto Dadone che lamentava una riduzione delle giornate di apertura al pubblico dello sportello bancario di Sampeyre, ha preso parte anche il responsabile territoriale retail Piemonte Sud dell’istituto di credito Carlo Sambarino, che ha voluto rassicurare direttamente l’amministrazione sulle intenzioni future della banca in merito allo sportello di piazza della Vittoria. Erano presenti, inoltre, i sindaci di Bellino Valter Borgna, Pontechianale Andreino Allasina e Frassino Roberto Ellena, che nei giorni scorsi avevano inviato a loro volta alla banca una lettera di preoccupazione condivisa sul tema del mantenimento dei servizi bancari essenziali alla popolazione in alta e media valle Varaita. È infatti stata espressa in modo unitario da parte dei primi cittadini la richiesta che vengano mantenute sui territori montani funzioni fondamentali per cittadini, famiglie, imprese e operatori economici, come quella bancaria.



Durante l’incontro, BPER ha consegnato una lettera ufficiale nella quale viene confermata la natura stagionale della riduzione del servizio di cassa: la limitazione all’apertura nei soli giorni di lunedì, mercoledì e venerdì sarà in vigore soltanto fino al 3 aprile 2026 e di tale rimodulazione i clienti della banca sono stati informati preventivamente. Al termine del periodo, il servizio tornerà ad avere cadenza giornaliera, salvo nuova variazione nei mesi invernali successivi. La clientela continuerà a essere accolta per consulenze tutti i giorni, negli orari consueti, mentre il bancomat è attivo per operazioni immediate.



"Ringrazio la Direzione di BPER per la disponibilità dimostrata e per le rassicurazioni fornite in occasione dell’incontro – dichiara Roberto Dadone, sindaco di Sampeyre – in merito alla volontà di mantenere stabili nel tempo i servizi nel nostro territorio, pur con questa rimodulazione stagionale degli orari. Il confronto è stato positivo e conferma l’importanza del dialogo tra istituzioni e soggetti privati che operano in loco. Auspichiamo che in futuro le decisioni che incidono sui servizi locali possano essere valutate insieme, per collaborare concretamente alla governance di un territorio che oggi coinvolge non solo il Comune di Sampeyre, ma anche un’ampia porzione della media e alta valle Varaita, che ha nello sportello bancario di Sampeyre un significativo punto di riferimento per le proprie operazioni".



Il tema del mantenimento dei servizi bancari in montagna si conferma dunque una priorità condivisa, su cui gli amministratori locali continueranno a mantenere alta l’attenzione.