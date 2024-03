Carrù celebra i 150 anni dalla nascita di Einaudi. Gancia (Lega): "Da lui lezione senza tempo"

"Luigi Einaudi è stato prima, più e meglio di tutti, il fustigatore del malcostume italico e del partito unico della spesa pubblica che troppo a lungo ha pesato e ancora pesa sulle vicende e vicissitudini economiche di casa nostra. Lo faceva a buon diritto, forte in scienza e coscienza, grazie alla propria dottrina e alla propria dirittura morale. Ha denunciato la banalità del malgoverno con parole tanto attuali quanto inascoltate".



Lo afferma l’on. Gianna Gancia, eurodeputata della Lega, in visita alla lapide del Presidente Luigi Einaudi, nell’anniversario dei 150 anni dalla sua nascita.



"Ancora oggi la sua immensa eredità intellettuale continua ad essere un prezioso patrimonio di idee tanto attuali quanto di ispirazione per le nuove generazioni. Proprio per tramandare questo tesoro culturale, durante il mio mandato da Presidente della Provincia di Cuneo, promossi l’opera omnia di Luigi Einaudi, tuttora on line, destinata alle future generazioni".